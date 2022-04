Ein wichtiger Teil des Set-Ups ist ein vernünftiges Gaming-Headset. Ein solches könnt ihr euch gerade bei Otto ein ganzes Stück günstiger sichern.

Ein häufig unterschätzter Teil des Gaming Set-Ups ist der Sound. Teure Grafikkarten und Bildschirme sorgen für prachtvolle Grafik, aber der Klang kommt in vielen Fällen zu kurz. Dabei sind auch richtig gute Gaming-Headsets vergleichsweise günstig zu haben. Aktuell könnt ihr euch bei Otto sogar ein absolutes High-End Gerät von JBL für 100 Euro weniger sichern.

Gaming-Headset von JBL: High-End für die Ohren

Das JBL Quantum One ist das Flaggschiff unter den Gaming-Headsets des amerikanischen Herstellers und bietet jede Menge individualisierbare Funktionen. Los geht’s schon beim Design. Grundsätzlich ist das Gaming-Headset in schlichtem schwarz gehalten. Die Beleuchtung könnt ihr aber nach euren Wünschen anpassen und so euren ganz eigenen Look kreieren.

Aber auch den Sound könnt ihr sehr gezielt anpassen. So oder so bekommt ihr aber beeindruckende Ergebnisse. Das JBL Quantum One erkennt sogar eure Position vor dem Bildschirm und passt auf Wunsch die Soundkulisse daran an. Dank Active Noise-Cancelling werden störende Umgebungsgeräusche unterdrückt, sodass ihr euch voll und ganz auf das Geschehen konzentrieren könnt.

Einen echten Vorteil bietet der 3D-Umgebungssound, mit dem ihr jedes noch so kleine Geräusch hört und orten könnt. Besonders in kompetitiven Shootern wie Hunt oder Apex Legends ist das ein wahrer Segen und eine Investition in eure Platzierungen.

Das Gaming-Headset kann per USB oder Klinke mit dem PC verbunden werden, bei den Konsolen entfällt der USB-Anschluss. Dafür könnt ihr das Mikrofon auch abnehmen und das Gaming-Headset ganz einfach als Kopfhörer nutzen. Normalerweise kostet das Gerät dabei stolze 249 Euro. Nur diesen Monat könnt ihr es aber bei Otto ganze 100 Euro günstiger erwerben!

Die besten Deals und Angebote aus den Bereichen Gaming und Hardware findet ihr immer gut sortiert in unserer Deal-Übersicht. Von uns für euch ausgesucht und verglichen. Aktuell zum Beispiel:

Bei Saturn bekommt ihr gerade Top-Laptop fürs Homeoffice zum aktuellen Bestpreis