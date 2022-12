Holt euch das ideale Headset für stundenlange Dragonflight-Sessions: Das Astro Gaming A50 ist jetzt bei Saturn günstiger.

Macht Schluss mit schlechten Sound, kratzigem Mikrofon und unbequemen Ohrpolstern. Bei Saturn bekommt ihr eines der beliebtesten Gaming-Headsets überhaupt: Das Astro Gaming A50 Wireless, inklusive Ladestation. Lasst euch dieses Wunderwerk der Technik nicht entgehen und erlebt jetzt den wundervollen Klang dieser High-End-Kopfhörer.

So muss ein Gaming-Headset klingen

Egal ob ihr euch in WoW Dragonflight ab 12. Dezember in den „Vault of the Incarnates“ stürzt, ihr in Warzone 2 mit eurem Squad den Sieg erkämpft oder in WotLK Classic durch die Dungeons braust – Kommunikation ist wichtig. Daher kommt man um das Tragen eines Headsets beim Zocken kaum herum. Viele Vertreter dieser Spezies drücken nach längerem Tragen. Vor allem diejenigen unter euch, die auf eine Brille angewiesen sind, können ein Lied davon singen.

Das Astro A50 ist in diesem Aspekt anders: Das geringe Gewicht von 380 Gramm, der gemütliche Bügel und die Ohrmuschelpolster aus Velours sitzen auch nach Stunden noch bequem. Bis zu 15 Stunden am Stück übrigens, danach muss es wieder aufgeladen werden. Aber nicht nur in Sachen Tragekomfort setzt es sich von der Konkurrenz ab.

Im Bereich Sound kann es nämlich auch ordentlich punkten. Dank Kino-Atmosphäre durch Dolby Atmos, starken 40-Millimeter-Treibern und einem ausgewogenen Mix aus Höhen, Mitten und Tiefen weiß es klanglich wahrlich zu beeindrucken. Je nach Spiel könnt ihr den Sound durch eigene Soundprofile weiter optimieren und Spielsound und Stimmen getrennt lauter und leiser regeln.

Das Mikrofon kommt ebenfalls mit einer praktischen Funktion daher. Es ist fest verbaut, aber klappt ihr es hoch schaltet es sich automatisch stumm. So reicht einfacher Griff an den Kopf, um zu checken ob das Mikrofon wirklich gemuted ist.

