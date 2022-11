So viele FPS pro Euro wie bei unseren Black Friday Gaming-PC-Angeboten gab es noch nie!

Gleich drei unwiderstehliche GameStar-PCs mit einem wahnsinns Preis-Leistungs-Verhältnis haben wir mit unseren Partnern AMD, Asus und BoostBoxx zusammengestellt. Jetzt zum Black Friday bekommt ihr unsere ohnehin schon günstigen Gaming-PCs mit bis zu 200€ Rabatt!

Ein dickes Spielepaket im Wert von ca. 170€ UVP kommt noch obendrauf! Wer jetzt zuschlägt darf sich auf folgende Gratis-Games freuen:

Uncharted: Legacy of Thieves Collection (Beinhaltet Uncharted 4 und Uncharted: The Lost Legacy)

The Callisto Protocol

Dead Island 2

Niedrige Preise und hohe Power – Schnell zugreifen

Schnell zugreifen, denn das Angebot gilt nur für begrenzte Zeit. Alle GameStar-PCs können auch in zwölf kleinen, bequemen Raten zu 0% finanziert werden.

Hochleistungs 4K-Gaming-PC für nur 1599€

Prozessor: AMD Ryzen™ 7 5800X (8 Kerne mit bis zu 4,7 GHz, wassergekühlt)

AMD Ryzen™ 7 5800X (8 Kerne mit bis zu 4,7 GHz, wassergekühlt) Grafikkarte: Asus TUF Radeon™ RX 6900XT O16G Gaming 16GB

Asus TUF Radeon™ RX 6900XT O16G Gaming 16GB Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4-3200 Kingston Fury Beast (2x 8GB)

16 GB DDR4-3200 Kingston Fury Beast (2x 8GB) Festplatte: 1.000 GB M.2 PCIe 4.0 SSD Kingston NV2

1.000 GB M.2 PCIe 4.0 SSD Kingston NV2 Preis: 1799€ 1599€

Inklusive: Uncharted: Legacy of Thieves Collection, The Callisto Protocol, Dead Island 2*

Dank der Power der AMD Radeon RX 6900 XT spielt ihr absolut alles bei maximalen Details. Selbst wenn ihr in 4K spielt bleibt euer Spiel jederzeit mit deutlich mehr als 60 FPS absolut flüssig. In WQHD erreicht ihr sogar Bildwiederholraten weit jenseits der 100 FPS-Marke und könnt eure WQHD-Gaming-Monitore mit genügend Frames füttern, um von ihren hohen Hz-Zahlen zu profitieren.

Wer so wenig Kompromisse wie möglich eingehen möchte, aber keine immensen Summen für einen starken Gaming-PC ausgeben will ist mit dem GameStar PC Ultimate Radeon 6900XT bestens beraten. So gut ausgestattet könnt ihr noch jahrelang alles Spielen, ohne euren Gaming-PC aufrüsten zu müssen.

4K-Performance zum kleinen Preis

Prozessor: AMD Ryzen™ 5 5600X (6 Kerne mit bis zu 4,6 GHz, wassergekühlt)

AMD Ryzen™ 5 5600X (6 Kerne mit bis zu 4,6 GHz, wassergekühlt) Grafikkarte: Asus TUF Radeon™ RX 6800 O16G Gaming 16GB

Asus TUF Radeon™ RX 6800 O16G Gaming 16GB Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4-3200 Kingston Fury Beast (2x 8GB)

16 GB DDR4-3200 Kingston Fury Beast (2x 8GB) Festplatte: 1.000 GB M.2 PCIe 4.0 SSD Kingston NV2

1.000 GB M.2 PCIe 4.0 SSD Kingston NV2 Preis: 1399€ 1249€

Inklusive: Uncharted: Legacy of Thieves Collection, The Callisto Protocol, Dead Island 2*

Der GameStar PC Ultimate Radeon 6800 kommt mit einer – der Name verrät es schon – AMD Radeon RX 6800 GPU. Mit ihren dicken 16 GB Grafikspeicher zaubert sie flüssige 4K-Bilder auf euren Monitor – bei maximalen Details versteht sich. Über höhere Bildraten freuen sich WQHD-Gamer. Dort kommt ihr je nach Spiel auf ca. 100 FPS oder mehr. Zu dem Preis eine Hammer-Performance!

Mit der starken Grafikkarte und dem flotten Sechskerner, ist der GameStar PC Ultimate Radeon 6800 die perfekte Wahl für 4K-Einsteiger und WQHD-Gamer die besonders schnelle Spiele zocken.

Das WQHD-Kraftpaket zum Schnäppchenpreis

Prozessor: AMD Ryzen™ 5 5600X (6 Kerne mit bis zu 4,6 GHz, wassergekühlt)

AMD Ryzen™ 5 5600X (6 Kerne mit bis zu 4,6 GHz, wassergekühlt) Grafikkarte: Asus Radeon™ Dual RX 6700 XT 12 GB

Asus Radeon™ Dual RX 6700 XT 12 GB Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4-3200 Kingston Fury Beast (2x 8GB)

16 GB DDR4-3200 Kingston Fury Beast (2x 8GB) Festplatte: 1.000 GB M.2 PCIe 4.0 SSD Kingston NV2

1.000 GB M.2 PCIe 4.0 SSD Kingston NV2 Preis: 1299€ 1099€

Inklusive: Uncharted: Legacy of Thieves Collection, The Callisto Protocol, Dead Island 2*

Hier kommen WQHD-Gamer voll auf ihre Kosten: Die Radeon RX 6700 XT packt alle Spiele mit allen Details im hohen FPS-Bereich. Ihr könnt mit ihr sogar in 4K spielen, solltet dann aber je nach Spiel die Details etwas anpassen.

Der GameStar PC Ultimate Radeon 6700XT ist mit seinem Preis-Leistungs-Verhältnis ideal für Full-HD und WQHD-Gamer, die ihren Geldbeutel schonen wollen, ohne auf Details verzichten zu müssen. Wer länger Freude an seinem Gaming PC haben möchte, kann für nur 150€ mehr schon den GameStar-PC Ultimate Radeon 6800 bekommen, der spürbar mehr Leistung hat.

Darum GameStar-PC

Wir verbauen in unseren GameStar-PCs nur qualitativ hochwertige Hardware bekannter Hersteller wie zum Beispiel die unseres Partners ASUS. Der Zusammenbau geschieht bei unserem Partner BoostBoxx – der Gamingsparte von CSL-Computer GmbH, die einer der größten Systemintegratoren Europas ist.

Ihr könnt entscheiden, was in euren Gaming PC kommt. Auf der Seite von BoostBoxx könnt ihr jeden GameStar-PC konfigurieren und euren Wünschen anpassen. Der Zusammenbau des Gaming PCs und der Versand innerhalb Deutschlands sind kostenlos.

Und weil wir Vertrauen in die Qualität unserer GameStar-PCs haben, hat jeder Rechner drei Jahre Garantie. Sollte wider Erwarten doch einmal etwas nicht funktionieren, wird der PC bei euch kostenlos abgeholt, repariert und wieder kostenlos an euch zurückgeschickt.

