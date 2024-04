„Hatten gehofft, es wäre mehr 50:50 aufgeteilt“ – Macher von Game of Thrones dachten nicht, dass ihr Ende so schlecht ankommt

Das Serienfinale des HBO-Hits Game of Thrones kam bei vielen Fans überhaupt nicht gut an. In einem Interview äußerten sich die Macher der Serie, David Benioff und D. B. Weiss, zu den negativen Zuschauer-Reaktionen.

In dem Podcast Happy Sad Confused mit Josh Horowitz sprachen David Benioff und D. B. Weiss gemeinsam mit Alexander Woo über ihre neue Serie 3 Body Problem.

Dabei kam die Sprache aber auch auf Game of Thrones und der Interviewer thematisierte die zahlreichen negativen Reaktionen zum Serienfinale.

So wurden von vielen Zuschauern damals etwa bestimmte Charakterentwicklungen, wie die von Daenerys, oder auch die Art, wie man die Handlung fortgeführt hat, heftig kritisiert – es gab sogar eine Petition, die einen Neudreh forderte. Mehr dazu könnt ihr hier bei unseren Kollegen von Moviepilot nachlesen.

„Wir wollten definitiv nicht, dass es so viel Hass gibt“

Josh Horowitz fragte in dem Interview, ob die beiden Serienschöpfer bereits im Vorfeld auf das Serienfinale die Reaktionen und Diskussionen der Zuschauer haben kommen sehen.

Benioff erklärte daraufhin, dass man sich zwar schon darüber bewusst war, dass es die Meinungen spalten würde, jedoch auch mehr ausgleichende, positive Reaktionen erwartet hatte:

“Ich glaube, wir wussten, dass es kontrovers sein würde. Ich glaube, wir hatten gehofft, dass es ein bisschen mehr 50:50 aufgeteilt sein würde. Ich denke, man hofft auf ein besseres Verhältnis von … wir wollten definitiv nicht, dass es so viel Hass gibt […]”

Hier in diesem YouTube-Video könnt ihr euch selbst das Interview mit David Benioff, D. B. Weiss und Alexander Woo anschauen. Um zu dem Teil mit dem Game-of-Thrones-Finale zu kommen, springt zu 36:28:

Weiss ergänzte dazu, dass sie den Effekt der sozialen Netzwerke unterschätzt hatten, in denen die negativen Meinungen verbreitet und verstärkt wurden:

„Ich schätze, ich hatte die Netzwerkeffekte nicht wirklich berücksichtigt. Du weißt schon. Die Netzwerkeffekte, die einer Sendung helfen können, wenn sie zu ihren Gunsten wirken, sind eine positive Rückkopplungsschleife. […]“

Doch statt positiven Rückmeldungen wurden seiner Meinung nach die negativen Reaktionen verstärkt. Selbst wenn einem das Finale von Game of Thrones gefallen hätte, hätte der Gegenwind in den sozialen Medien dazu geführt, dass man es trotzdem nicht richtig feiern konnte:

“[…] Es ist heuchlerisch, es [das Finale von Game of Thrones] zu lieben, wenn es in deine Richtung weht und zu entscheiden, dass es das Ende der Welt ist, wenn es in die andere Richtung weht […] Ich denke, dass das vielleicht der Teil war, den wir nicht wirklich berücksichtigt hatten, weil wir wussten, dass einige Leute es mögen würden und andere nicht.”

