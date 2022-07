Ihr sucht nach einem kleinen Upgrade für Gaming oder Büro und wollt nicht mehr als 20 Euro ausgeben? Da haben wir eine Empfehlung für euch, die ihr am Prime Day kaufen könnt.

Wer viel am Schreibtisch sitzen muss, versucht sich mit verschiedenen Hilfsmitteln den Alltag zu erleichtern. So hatte sich eine Person aus der Redaktion ein Sitzkissen für 40 Euro gekauft, welches ihm im HomeOffice den Alltag erleichterte.

Doch es gibt noch andere Möglichkeiten, wie etwa eine Vertikalmaus. Mit der erleichtert ihr langfristig euren Alltag und verhindert mögliche Schmerzen. MeinMMO stellt euch die Vertikalmaus vor und gibt euch auch ein paar Empfehlungen, passend zum Prime Day.





Wichtige Gesundheitstipps von Experten findet ihr auch im Dieser Artikel ersetzt kein persönliches Gespräch mit einem Arzt. Habt ihr gesundheitliche Probleme vom Sitzen oder der Arbeit, dann wendet euch an euren Arzt des Vertrauens. Umfangreiche Gesundheitstipps findet ihr beim Bundesgesundheitsministerium (via bundesgesundheitsministerium.de ) oder in einem Gespräch mit eurem persönlichen Hausarzt.Wichtige Gesundheitstipps von Experten findet ihr auch im Plus-Report über Gesundheit bei der GameStar

Mit einer Vertikalmaus entlastet ihr euren Arm und eure Hand

Was ist eine Vertikalmaus? Eine vertikale Maus ist eine Maus für euren PC, bei der die Tasten in vertikaler Ebene und damit deutlich steiler angeordnet sind als auf einer normalen Maus. Ihr greift die Maus dann so, als würdet ihr jemandem die Hand schütteln. Das nennt man Handshake- oder Handschüttel-Griff.

Was sind die Vorteile? Bei einer normalen Maus fürs Gaming oder Büro müsst ihr den Arm verdrehen, wenn ihr die Maus richtig anfassen wollt. Wer das dauerhaft macht, riskiert Arm und Ellenbogenbeschwerden. Das bezeichnet man als Tennisarm.

Nutzt ihr eine Vertikalmaus, dann müsst ihr euren Arm und eure Hand nicht drehen. Stattdessen liegt eure Hand in natürlicher Position auf der Maus auf. Auf diese Weise entlastet ihr euren Arm.

Die meisten Vertikalmäuse bieten euch zusätzliche Tasten im Daumenbereich und teilweise sogar RGB-Beleuchtung. Es gibt sowohl Kabellose als auch Kabelgebundene Varianten.

Was sind die Nachteile? Keine großen Gaming-Hersteller wie Razer, Roccat oder Corsair haben vertikale Gaming-Mäuse in ihrem Portfolio. Bei vielen Vertikalmäusen müsst ihr dafür auf umfangreiche Software und aktuelle Top-Sensoren verzichten. Die Mäuse sind daher nur bedingt geeignet, wenn ihr damit kompetitiv zocken möchtet.

Ein kleiner Nachteil ist auch die erste Zeit mit so einer Maus. Denn die neue Haltung einer Vertikalmaus ist gewöhnungsbedürftig. Zumindest am Anfang dürftet ihr damit beschäftigt sein, euch an eine Vertikalmaus zu gewöhnen.

Empfehlenswerte Vertikal-Mäuse zum Prime Day

Welche Mäuse sind empfehlenswert? Die erste Empfehlung ist die Vertikalmaus von Anker. Diese kostet knapp 20 Euro und funktioniert via Funk-Verbindung. Sie ist schlicht und bietet keine besondere Beleuchtung, ist aber für den Alltag eine echte Bereicherung. Ein paar Eindrücke zur Vertikalmaus von Anker findet ihr auf MeinMMO.

Die zweite Empfehlung ist die Trust Verto. Die bekommt ihr gerade dank Prime Day ebenfalls für unter 20 Euro für 17,49. Diese Maus ist ebenfalls kabellos und funktioniert über Funk. Die Maus liegt angenehm in der Hand und die Verarbeitung ist gelungen. Einziger Nachteil: Mit sehr kleinen Händen erreicht ihr nicht die beiden Tasten auf der Daumenseite.

