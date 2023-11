Eine Funktion veränderte 2013 völlig, wie Gamer Spiele spielten – Jetzt deaktiviert Sony das Feature auf der PS4 und PS5

2013 integrierte Sony die Funktion in seine PS4, dass man ganz einfach direkt von der Konsole Inhalte posten kann. Jetzt deaktiviert zumindest die Twitter-Funktion und das schon in wenigen Wochen. Vor allem die englischsprachigen Kollegen trauern der Funktion hinterher.

Sony stellt regelmäßig neue Features für die PS4 und die PS5 vor. Doch nun hat Sony überraschend erklärt, dass man ein Feature in wenigen Wochen deaktivieren möchte.

Dabei geht es um die Integration von Twitter auf der PS4 und PS5. Einige trauern dem hinterher, denn die Funktion hat sie jahrelang begleitet. Doch es dürfte verschiedene Gründe geben, warum man sich von der Funktion verabschieden möchte.

Sony schaltet Twitter-Integration ab, die 10 Jahre lang auf der PS4 vorhanden war

Wann schaltet Sony das Feature ab? Sony schreibt dazu selbst auf Twitter:

Ab dem 13. November 2023 wird die Interaktion mit X (früher bekannt als Twitter) auf PlayStation 5- und PlayStation 4-Konsolen nicht mehr funktionieren. Dies schließt die Möglichkeit ein, alle auf X veröffentlichten Inhalte auf PS5/PS4 zu sehen, sowie die Möglichkeit, Inhalte, Trophäen und andere spielbezogene Aktivitäten auf X direkt von PS5/PS4 aus zu posten und zu sehen (oder ein X-Konto anzulegen, um dies zu tun).

Warum war das was Besonderes? Die Kollegen von Kotaku erklärten in ihrem Artikel, dass diese Art, Inhalte aus Spielen direkt teilen zu können, völlig neu gewesen sei. So erklären die Kollegen:

„Die Leichtigkeit, mit der Geheimnisse, Spoiler, Exploits, Glitches und alle möglichen anderen Gameplay-Entdeckungen sofort geteilt werden konnten, veränderte die Art und Weise, wie Menschen Spiele spielten und über sie sprachen, völlig.“

Auch nach der Abschaltung sei die “soziale” Interaktion noch möglich, doch Facebook und YouTube seien da echt keine Konkurrenz, die man wirklich freiwillig nutzen wolle: YouTube würde immer schlimmer werden und Facebook … sei nun einmal Facebook.

Soziale Interaktion auf PS4 und PS5 noch möglich, aber die Zeiten ändern sich

Aus unserer heutigen Perspektive und mit Blick auf Discord, Tiktok, reddit und andere große Netzwerke mag das nicht mehr ganz so revolutionär sein, doch die damalige Verbindung der PS4 (und später der PS5) mit sozialen Netzwerken war etwas Besonderes. Denn noch nie konntet ihr so schnell und einfach Inhalte mit anderen Nutzern teilen – ob die das nun wollten oder nicht.

Doch genau das wandelt sich seit einigen Jahren. Viele Spieler wollen lieber in Ruhe zocken und ihre Spiele genießen. Und auch bei Sony hat sich einiges geändert: Mittlerweile geht die Firma hinter PlayStation sogar rigoros gehen Spoiler und andere Funktionen vor. So hat Sony etwa einen Spoiler-Schutz in der PS5 integriert.

Außerdem weist man nur zu gern darauf hin, dass die beste Möglichkeit, Bilder von eurer PS5 und PS4 zu erhalten, die automatische Synchronisierung mit der offiziellen PlayStation-App ist. Die eigenen Produkte zu stärken, dürfte man ebenfalls im Hinterkopf haben.

