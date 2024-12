Ich habe meine Freundin dazu gebracht, MMORPGs zu zocken, jetzt ist sie sauer auf mich

MeinMMO-Autor Cedric Holmeier zeigte seiner Freundin die Welt der MMORPGs. Jetzt ist sie sauer, weil es keine guten Spiele mehr gibt.

Außer Sims hatte meine Freundin mit Videospielen lange Zeit nichts am Hut. Wie viele Frauen sah sie sich damit selbst nicht als Gamerin, doch zumindest ein grundlegendes Interesse war da. Ab und an gab es einen faszinierten Blick auf meinen Montitor, gefolgt von einem „Das sieht cool aus“.

Im Jahr 2021 war der Besuch von Freunden ebenso eingeschränkt wie das verbleibende Angebot an Serien, die meine Freundin noch interessierten. Auch das x-te Bananenbrot war gebacken und alle Tiktok-Trends längst bekannt.

Wer schreibt hier? Cedric Holmeier ist Freier Autor bei MeinMMO und Experte für Asia-MMORPGs. In Spielen wie Metin2, Swords of Legends Online und Throne and Liberty hat er tausende Stunden verbracht.

Kurzum: Meiner Freundin war langweilig. Mir hingegen nicht. Ich war im Juni 2021 voller Vorfreude auf ein neues China-MMORPG: Swords of Legends Online. Die chinesische Kultur fasziniert mich schon immer, und ein Themepark-MMORPG mit schöner Grafik bot sich geradezu an, um die Alltagssorgen der Pandemie zu vergessen.

Ich habe meine Freundin wohl zugelabert, so ehrlich muss ich sein. Der Hype war groß, wohl etwa so groß wie ihre Langeweile. Denn eines Tages, während des Tests kurz vor dem Release, fragte sie mich: „Darf ich auch mal?“

Hier könnt ihr den Trailer zu Swords of Legends Online sehen. Das Spiel ist inzwischen offline.

Erst solo, jetzt MMORPGs

Ich ließ sie meinen Barden während der Level-Phase spielen. Sie lauschte der Story und hämmerte auf die Tasten meiner Tastatur, als würde sich dadurch der Schaden an den Gegnern erhöhen. Es machte ihr Spaß, in die Welt abzutauchen und sich im Anschluss mit unseren Freunden über das Spiel zu unterhalten.

Seit dem Release von Swords of Legends Online war sie dem MMORPG ganz und gar verfallen. Der Story zu folgen, die Begleiter und Mounts zu sammeln und die Landschaft zu erkunden, all das gefiel ihr. Irgendwann stand der erste Raid an, und auch wenn ich sie etwas zu ihrem Glück zwingen musste, erkannte sie schnell, wie cool es ist, zusammen mit anderen anspruchsvolle Herausforderungen zu meistern.

Unsere Gildenmitglieder bestanden zum Teil aus Freunden aus dem echten Leben, aber auch zu einem großen Teil aus zufälligen Bekanntschaften aus dem Internet. Mit diesen trafen wir uns nur wenige Monate nach dem Start des Spiels und es entwickelten sich Freundschaften.

Auch wenn Swords of Legends Online als Themepark-MMORPG wirklich schön war, verließen viele Spieler schnell wieder das Game. Obwohl wir wirklich lange ausgehalten hatten, waren der akute Spielermangel und langweilige Inhalte irgendwann die Gründe für uns, ebenfalls das Spiel zu verlassen.

Trotz cooler Trailer konnte Tarisland die Lücke nicht füllen:

Die Lücke nach SOLO

Wie wohl bei vielen anderen Spielern auch, hinterlässt ein MMORPG bei mir immer eine Lücke, die man zunächst mit anderen Aktivitäten füllt, bevor man irgendwann doch wieder ein Online-Abenteuer startet. Doch nun standen wir vor einem Problem: Wer kann die Themepark-Lücke schließen?

Die großen Platzhirsche WoW, Final Fantasy XIV und Guild Wars 2 sprachen meine Freundin nicht an. Zu alt, zu schlechte Grafik oder tote Hose, solange man nicht gerade fürs Raiden einloggt. Inzwischen habe ich ihr jedes erdenkliche Themepark-MMORPG gezeigt, das aktuell noch aktiv gespielt wird, doch nichts spricht sie an.

Ich habe meine Freundin dazu gebracht, MMORPGs zu zocken. Jetzt ist sie sauer auf mich, weil sie nichts mehr zu spielen hat.

Sie hat die Welt der MMORPGs in einer Zeit entdeckt, in der die virtuellen Welten immer irrelevanter werden und alles in 20-Minuten-Häppchen aufgeteilt ist, damit Spieler sich mit möglichst wenig Zeit auf eine Sache committen müssen.

Das nervt meine bessere Hälfte und damit auch mich, der die monatliche Google-Recherche nach MMORPGs und die folgende Ernüchterung ertragen darf. Es gibt aktuell keine modernen Themepark-MMORPGs, die Inhalte für diejenigen bieten, die sich nicht den ganzen Tag im Dungeon oder PvP prügeln wollen.

Diese Lücke füllen für viele Spieler inzwischen Cozy-Games, und auch meine Freundin ist zeitweise auf Disney Dreamlight Valley umgestiegen. Allerdings fehlt hier klar der Part, der ein MMORPG ausmacht: die Community.

Mit Tarisland kam dieses Jahr endlich ein neues Themepark-MMORPG auf den Markt. Der Hype war groß und das MMORPG überzeugte trotz vieler Kritik am Anfang.

Wie ein Tropfen auf dem heißen Stein verdampfte Tarisland jedoch bereits im zweiten Monat nach Release. Trotz des interessantes Fundaments lieferte es einfach zu wenig Inhalte und für meine Freundin vor allem zu wenig „Park“-Attraktionen.

Damit meine Freundin Tarisland überhaupt probiert hat, brauchte ich viel Überzeugungsarbeit. Das Spiel war nicht gerade schön, die Grafik unmodern und der Art-Style gar nicht nach ihrem Geschmack. Aber weil es das erste neue Themepark-MMORPG nach einiger Zeit war, gab sie sich einen Ruck und verlor schnell wieder die Lust.

Was bringt die Zukunft?

Themepark-MMORPGs sind eine Nische in der MMORPG-Nische, die mit den 3 großen MMORPG-Titeln bereits gut besetzt ist. Es fehlt an einem neuen Mitbewerber, der die Nische um 10 Jahre erneuert, samt schöner Grafik und guter Story. Meine Freundin hat ein Spiel für die Zukunft besonders ins Auge gefasst: World of Jade Dynasty.

Das China-MMORPG mit „Unreal Engine 5“-Grafik erinnert klar an Swords of Legends Online und bringt immerhin schon mal eine hübsche und vielfältige Welt mit sich. Es könnte genau der Mitbewerber sein, der die Nische mit moderner und lebendiger Grafik ergänzt. Ob die Inhalte des Spiels gut sind, ist noch unklar. Wichtig ist nur, dass der „Park“ gut genug ist, sonst hilft auch das beste „Theme“ nichts.

Ob das Spiel aber jemals einen Release im Westen erfährt oder für immer den Spielern in China vorbehalten bleibt, ist unbekannt. Die Entwicklung des MMORPGs scheint inzwischen jedoch zumindest fast abgeschlossen zu sein. Der Release-Termin in China ist am 18. Dezember 2024. Mehr Infos zum Spiel findet ihr hier: Neues MMORPG bekommt Abo-Modell, Battlepass und Ingame-Shop, aber immerhin dürfen Fans den Preis bestimmen