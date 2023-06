Das beste Fußball-Game für Nerds könnt ihr gerade kostenlos auf Steam spielen

Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, wer IShowSpeed ist und wie er so schnell berühmt wurde.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Steht ihr doch mehr auf FIFA oder wollt dieses Wochenende zweigleisig fahren, lohnt sich ein Blick in das Shapeshifters-Event, das gestern, am 23. Juni 2023, gestartet ist:

Wie gut ist das Spiel? Auf Steam steht Football Manager 2023 mit insgesamt 87 % positiven Bewertungen an zweiter Stelle der bestbewerteten Fußball-Spiele, knapp hinter Pro Soccer Online mit 92 %. Von den kürzlichen Rezensionen kann FM sogar in 91 % der Fälle überzeugen.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Insert

You are going to send email to