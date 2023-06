FIFA 23: Shapeshifters Team 2 kommt heute – Alle Infos und Leaks zum Event

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Was sagt ihr zum Shapeshifters Event? Freut ihr euch auf neue Spezialkarten? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

So kommt ihr an die neuen Spezialkarten: Hauptsächlich werden die neuen Shapeshifters-Karten aus Team 2 wieder in Packs zu finden sein. Doch es ist wahrscheinlich, dass es manche Karten auch in den Wochenaufgaben oder SBCs (Squad Building Challenges) geben wird.

Wann kommt das Shapeshifters Team 2? Die Karten des zweiten Teams erscheinen heute, am 23. Juni, um 19:00 Uhr, in FIFA 23 Ultimate Team.

