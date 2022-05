FIFA 22: TOTW 36 bringt 3 Karten, die fast auf TOTS-Niveau sind

In FIFA 22 ist das TOTW 36 ab sofort verfügbar. Wer es diesmal ins Team of the Week geschafft hat, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Wann erscheint das TOTW 36? Das neue Team of the Week ist ab Mittwochabend, den 25. Mai 2022, um 19:00 Uhr in FIFA 22 Ultimate Team verfügbar.

Ihr könnt die Karten nun eine Woche lang aus Packs ziehen, bevor sie wieder ersetzt werden. Allerdings braucht ihr eine Menge Glück, um Top-Karten zu ziehen. In den Weekend League Belohnungen sind die Karten allerdings nicht mehr.

Dort findet ihr aktuell die stärkeren TOTS-Karten.

Welche Spieler kriegen TOTS-Karten? Eine TOTW-Karte kriegen Spieler, die in der vergangenen Woche im realen Fußball mit starken Leistungen überzeugen konnten.

Diese schwarzen Spezialkarten verfügen dann über verbesserte Werte und können auch auf dem Transfermarkt höhere Preise erzielen.

Diese Spieler stehen im TOTW 36

Die besten Spieler im neuen TOTW 36: Obwohl aktuell mit dem TOTS-Event reihenweise Top-Karten in FUT erscheinen, überrascht das neue TOTW 36 mit ein paar starken Karten, dank ihr starken Werte fast auf TOTS-Niveau sind.

So erhalten beispielsweise Son (92), Robertson (91), Di Maria (90) richtig anständige Inform-Karten, die zumindest deutlich günstiger sein sollten als die TOTS-Varianten.

TOTW 36 Startelf:

TH: Diego Lopez (86)

LV: Robertson (91)

IV: Bastoni (88)

IV: G. Paulista (86)

RM: Di Maria (90)

ZM: Gündogan (88)

LM: Harrison (84)

ZM: Amrabat (84)

LM: Son (92)

ST: Delort (87)

ST: Giroud (84)

TOTW 36 Bank:

TH: Nübel (81)

RV: Cedric (81)

ZDM: Demme (83)

RM: Kahveci (81)

ST: Lozano (83)

ST: Ruben Castro (81)

ST: Muriqi (81)

RV: Bye (77)

LV: Plattenhardt (80)

ZM: Eysseric (79)

ZOM: Pritchard (77)

ST: Owolabi (68)

Solltet ihr die Karten von Bastoni (88), G. Paulista (86) oder Diego Lopez (86) ziehen, könnt ihr euch immerhin über gutes SBC-Futter freuen.

Wie seht ihr das aktuelle TOTW? Fehlt euch jemand, hättet ihr wen anders erwartet? Erzählt es uns in den Kommentaren!