In FIFA 22 wurde das System des Division-Rival-Modus in Ultimate Team umgestellt. In dem neuen Konzept sind keine Abstiege mehr vorgesehen. Doch das führt teilweise zu Problemen.

So lief es bis FIFA 22: Division Rivals ist der kompetitive Wochenmodus in Ultimate Team. Hier sammelt man Siege, um sich jede Woche Division-Rivals-Belohnungen zu sichern.

In den vergangenen Jahren funktionierte das über ein Divisionen-System, in dem man je nach Erfolg Ab- und Aufsteigen konnte. Grundlegend hierfür war das Skill-Rating: Gewann man beispielsweise viele Spiele in der Division 10 stieg das eigene Skill-Rating und sorgte ab einer bestimmten Grenze für den Aufstieg in die Division 9. Dort konnte man dann um bessere Belohnungen spielen als in der Vor-Division.

So lief das auch in den übrigen Divisionen bis hoch zur “1”. Verlor man allerdings, wurden Punkte vom Skill-Rating abgezogen – und man landete wieder in einer tieferen Division. Dort traf man dann wieder auf leichtere Gegner, aber spielte auch um schwächere Belohnungen.

Das ist dieses Jahr anders: In FIFA 22 gibt es zwar immer noch die Divisionen, der Aufstieg funktioniert jetzt aber anders. Jede Division besteht nun aus Rängen und Checkpoints, die man mithilfe von Siegen erreichen kann.

Ein Sieg bringt Spieler einen Schritt nach vorne

Niederlagen bedeuten einen Schritt zurück

Startet man eine Siegesserie, können Siege doppelte Schritte bringen

Hat man einen “Checkpoint” passiert, kann man nicht mehr unterhalb dieses Punktes fallen – egal, wie oft man verliert.

Einen Abstieg in eine untere Division gibt es derweil nicht mehr. Ist man beispielsweise in Division 6 angekommen, kann man nicht mehr in die 5 abstürzen. Einen Fortschritts-Reset soll es erst zum Start einer neuen FUT-Season geben – und diese Saisons dauern immer etwa 6 Wochen.

In FIFA 22 läuft das Rivals-Sytsem anders

Was nützt die Umstrukturierung? Dieses System bringt durchaus Vorteile. Zum einen kann man stressfrei aufspielen, wenn man gerade an einem Checkpoint steht. Man braucht keinen Abstieg mehr fürchten und kann auch bereits erspielte Belohnungen nicht mehr verspielen.

Außerdem hatten vorherige FIFA-Ableger Probleme mit absichtlichen Absteigern, die in niedrigen Divisionen einfachere Gegner plattmachen wollten, um sich Belohnungen oder auch die Erfüllung von Zielen zu sichern. Auch dies ist nicht mehr ohne Weiteres möglich.

Dafür scheint sich aber gerade ein anderes Problem mit dem neuen System zu entwickeln.

Spieler in Division Rivals sagt: “Bitte bringt Abstiege zurück”

Das ist das Problem: Im FIFA-Subreddit tauchen immer wieder Kommentare oder Threads auf, die fordern, dass es wieder möglich ist, in Ultimate Team abzusteigen. Ein solcher Thread stammt etwa von User johnd1924, der sagt: “Bringt den Abstieg zurück!” (via reddit).

Der User erzählt, dass er durch Glück irgendwie in Division 3 gelandet sei. Seitdem gehe aber nichts mehr, er habe 16 Niederlagen in Folge kassiert: “Ich habe die Teams gewechselt. Formationen. Anweisungen. Ich bin einfach nicht gut genug für dieses Niveau. Ich bin auch nicht gut genug, um mich für die FUT Champs zu qualifizieren (zweimal gescheitert).”

Nun fürchtet er, auf lange Sicht in einem Strudel aus Niederlagen und fehlenden Rewards festzustecken. Ähnliche Threads tauchten auch bei anderen Spielern auf. So beschrieb ein Spieler aus Division 6 nach 8 Pleiten in Folge: “Ich fühle mich wie in der FIFA-Hölle. Ich liebe es, online zu spielen, aber es macht einfach keinen Spaß, jedes Spiel zu verlieren. Da es keinen Abstieg gibt, sitze ich einfach in dieser Liga fest und kann kein Spiel gewinnen” (via reddit).

Andere User berichten, mittlerweile in Divisionen angekommen zu sein, wo die gegnerischen Teams einfach voll mit Icons, Mbappés und Messis stecken. Auch da sei es schwer, mitzuhalten, wenn man selbst ein 150.000-Münzen-Team spielt. Und wieder zurück nach unten kommt man nicht.

Wenn Gegner absolute Top-Karten haben, wird es für einen selbst schwieriger

Das sagt die Community: Im FIFA-Subreddit wird das Problem immer wieder thematisiert und diskutiert. Einige Spieler weisen darauf hin, dass man sich gedulden und auf ausgeglichenere Divisionen warten soll: “Gib dem Ganzen Zeit. In der 7. Division habe ich auch viele Spiele verloren. Dann in Div 5. Jetzt bin ich in Div 4. Du wirst besser werden. Spiel nicht zu viel, wenn du zu viel verlierst”, findet etwa User iaruso (via reddit).

Ähnliche Kommentare findet man von anderen Spielern. Die haben versucht, etwas umzustellen, sich zu verbessern und feierten im Laufe der Zeit mehr Erfolge. Die vermissen den Abstieg dann weniger.

Gleichzeitig gibt es aber Kommentare, die darauf hinweisen, dass das Verhindern eines Abstiegs auch Spaß machen kann und für Spannung sorgt.

Einen Pluspunkt sehen viele Spieler darin, dass das System verhindert, dass zu gute Spieler in den niedrigen Divisionen wildern und dort für Ärger sorgen – da soll die Abstiegsregelung lieber bleiben. Probleme sehen einige Spieler aber in Verbindung mit FUT Champs und der Weekend League.

Rivals hat Auswirkungen auf die Weekend-League-Qualifikation

Warum das für die Weekend League wichtig ist: Auch der Modus “FUT Champions” wurde umstrukturiert und besteht nun aus den “Play-Offs” sowie der “Weekend League” als Finale. Um in die Weekend League zu kommen, muss man in den Play-Offs bestehen.

Doch um wiederum die zu erreichen, braucht man 1.500 Champs-Punkte, die man wiederum in Rivals verdienen kann. Und wenn man da in einer Division steckt, in der einem Siege nahezu unmöglich erscheinen, wird es schwierig.

“Das größte Problem sind die Play-Offs. 1500 Punkte zu erreichen, wenn man 2/15 Spiele gewinnt, ist einfach eine riesige Plackerei. Die Qualifikation sollte geändert werden”, findet User “FlyingTeaput” (via reddit) und findet dabei einiges an Zustimmung: “Ansonsten mag ich es wirklich, nicht abzusteigen, da ich nicht ins Schwitzen komme und die Spiele immer Spaß machen, Niederlagen spielen keine Rolle.”

Besonders bitter ist es allerdings, wenn man dann in den Play-Offs nicht die benötigten Siege für die Weekend League erreicht. Dann muss man nämlich wieder von vorne anfangen, die 1.500 Punkte zu sammeln – womit man wieder beim Rivals-Problem wäre.

Wie seht ihr das aktuelle Rivals-System? Findet ihr, es sollte umgestellt werden? Und wie steht ihr zu der Weekend-League-Problematik hinsichtlich der Qualifikation? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Und wenn ihr nach einer Möglichkeit sucht, mehr Siege einzufahren: Hier findet ihr einige Tipps, wie man in FUT Champs besser abschneidet.