Draft-Token-SBC in FIFA 22 ärgert Spieler: „Schlechteste SBC aller Zeiten?”

In FIFA 22 gibt es jetzt eine neue SBC, mit der ihr euch ein Draft Token sichern könnt. Allerdings kommt die Challenge gar nicht gut bei der Community an.

Was ist das für eine SBC? Die Squad Building Challenge nennt sich “Drafte dein Team” und bietet euch als Preis ein sogenanntes “Draft-Token-Pack”. Das enthält, wie der Name schon sagt, ein Draft Token.

Dieses Token könnt ihr verwenden, um am Draft-Modus in Ultimate Team teilzunehmen. Normalerweise kostet so ein Token entweder 15.000 Münzen oder 300 FIFA Points.

Münzen kann man sich beispielsweise über Trading in FIFA 22 erspielen. Sie SBC kann einen alternativen Weg bieten, an ein Token zu kommen. Doch lohnt der sich?

Was ist der Draft in FIFA 22? Im Draft bekommt ihr eine Auswahl an Spielern, mit denen ihr insgesamt 4 Matches bestreiten müsst. Sobald ihr eines verliert, seid ihr allerdings raus.



Je nachdem, wie weit ihr kommt, gibt es immer bessere Belohnungen. Der Draft ist vor allem aber eine gute Möglichkeit, mal mit anderen Spielern anzutreten als denen aus dem gewohnten Team. Oder um neue, Im Draft bekommt ihr eine Auswahl an Spielern, mit denen ihr insgesamt 4 Matches bestreiten müsst. Sobald ihr eines verliert, seid ihr allerdings raus.Je nachdem, wie weit ihr kommt, gibt es immer bessere Belohnungen. Der Draft ist vor allem aber eine gute Möglichkeit, mal mit anderen Spielern anzutreten als denen aus dem gewohnten Team. Oder um neue, starke Formationen auszuprobieren.

Was verlangt die SBC von euch? In der Challenge sollt ihr ein komplettes Team eintauschen. Die Anforderungen dafür sehen aber gar nicht mal so einfach zu erfüllen aus:

Mind. 4 Ligen im Kader

Maximal 3 Spieler aus 1 Verein

Mindestens 84 Team-Bewertung

Mindestens 70 Team-Chemie

11 Spieler im Team

Insgesamt ergibt sich so eine Challenge, die zwar lösbar ist, aber durchaus ins Geld gehen kann, wenn man nicht die passenden Spieler hat: Auf dem Portal “futbin” liegen erste Lösungen der Community eher im Bereich 18.000 bis 20.000 Münzen (via futbin). Und das kommt nicht so gut an.

Die Draft-Token-SBC in FIFA 22 verlangt einiges

Spieler frustriert über teure SBC in Ultimate Team

Das sagt die Community: Im FIFA-Subreddit diskutieren Spieler bereits über die neue Draft-SBC. Das Hauptproblem hier ist der Preis: Der Wert des Teams, das man eintauschen soll, liegt nämlich über dem eines Draft-Tokens.

Natürlich ist es möglich, dass man nicht benötigte Spieler aus dem eigenen Verein mit einer entsprechenden Wertung in die SBC einfügt. Das können beispielsweise untauschbare, doppelt gezogene Spieler sein. Allerdings argumentieren hier einige, dass man die dann doch lieber in einer SBC einsetzen sollte, die richtig gute Belohnungen bereithält – und kein Draft-Token.

So sehen auch die Kommentare aus:

“Dies ist meiner Meinung nach die erste SBC, bei der man tatsächlich verrückt ist, wenn man sie macht”, kommentiert User “TheSmallIndian” (via reddit).

“Sehr starker Anwärter auf den Titel der schlechtesten SBC aller Zeiten”, findet User Adzzii_ (via reddit).

“Ich meine, ich kann es vielleicht sehen, wenn man 6 untauschbare 84+ Doppelte hat. Aber wenn nicht, dann ist definitiv was falsch, wenn man das macht”, sagt User “Chelski26” (via reddit).

“Selbst dann würde ich keine untauschbaren Spieler in dieser SBC verschwenden, um ehrlich zu sein”, antwortet User Darkrayy (via reddit).

Statt der SBC solle man eher die 15.000 Münzen für ein Token einsetzen, wenn man gerne am Draft teilnehmen möchte, finden einige Spieler. Die SBC lohnt sich eher nicht. Auch auf futbin wird die SBC derzeit mit 97 % Downvotes bei 1691 Abstimmungen bewertet.

Damit ist sie die derzeit am schlechtesten bewertete SBC, die aktuell in FIFA 22 aktiv ist.

Allerdings ist die Draft-SBC nicht die einzige Challenge, die zuletzt für Unmut sorgte. Auf dem zweiten Platz der “schlecht bewerteten SBCs” befindet sich nämlich die aktuelle Challenge zum Premier-League-POTM: Cristiano Ronaldo. Und der Preis für die CR7-Challenge lag aus Sicht vieler Spieler ebenfalls deutlich zu hoch.

Wie seht ihr die neue Draft-Token-SBC? Ist sie für euch doch eine Option? Erzählt es uns in den Kommentaren!