FIFA 21 startet morgen ein mysteriöses Event – Was könnte es sein?

In FIFA 21 steht am Freitag ein neues Event an. Spieler rätseln bereits, was uns in Ultimate Team erwarten könnte.

Das sind die Hinweise: Über Twitter gab EA Sports einen ersten Teaser für das neue Event, das am Freitag, den 23.10. starten soll. Neben dem Startdatum zeigte es ein neues Kartendesign sowie die Buchstaben „R“, „R“ und „S“.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Auf dem Bild dahinter ist außerdem eine Spielfeld-Linie zu sehen. Viel mehr Hinweise gibt es nicht. Was könnte da anstehen?

Spieler rätseln – Was ist mit Ultimate Scream?

Das ist ungewöhnlich: Eigentlich hatten viele Spieler für diesen Freitag den Start des „Ultimate Scream“ Events erwartet. Die Halloween-Promo ist Ende Oktober fast schon traditionsgemäß das erste größere Event nach Release, das in der Ultimate-Team-Saison ansteht. Das Timing hätte gepasst. Dieses Jahr scheint aber ein anderes Event den Vortritt zu bekommen. Oder?

Was könnte im Event stecken? Einige Spieler auf reddit mutmaßen, dass es sich um eine Halloween-Abwandlung handeln könnte. Da tauchen öfter Wörter wie „Resurrects“ oder „Resurrections“ als mögliche Namen für das Event auf – also eine Promo mit dem Thema „Wiederauferstehen“. Das könnte auch zu Halloween passen, wenn man beispielsweise an Zombies denkt,

Da werfen Spieler dann Ideen in den Raum, dass beispielsweise ältere Spieler Spezialkarten bekommen könnten – also im übertragenen Sinne „zum neuen Leben“ erweckt. Es werden dann Namen wie Robben, Ribery oder Ibrahimovic genannt. Allerdings entspräche dieses Konzept auch den bereits bestehenden Flashback-Karten.

Kennt ihr übrigens den ältesten Spieler in FIFA 21?

Ein anderer möglicher Event-Titel, der öfter auftaucht, ist „Rulebreakers“. Der Name wird beispielsweise bei „FUT Watch“ genannt, wo öfter auf den Code des Spiels eingegangen wird. Und auch diesmal hat man offenbar etwas im Code gefunden:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Im Code soll der Name bereits geleakt worden sein. Einen Halloween-Bezug hätte eine solche Promo möglicherweise nicht, aber auf reddit wird schon diskutiert, was es sein könnte. Einige User vermuten, dass es sich tatsächlich um eine Promo „unfairer“ Spieler handeln könnte – also Spieler, die oft Foulen oder Karten kassieren. Da tauchen dann Namen wie Pepe oder auch Sergio Ramos auf. Wie das umsetzbar wäre, ist aber nicht ganz klar.

Ideen wie: „Ziel: Kassiere 5 Elfmeter in Rivals; erhalte 2 rote Karten“ (via reddit) klingen zwar lustig, aber vermutlich nicht realistisch. Wie die Promo letztendlich aussieht und heißt, wird wohl erst das Event selbst zeigen, wenn es vorher keine weiteren Hinweise gibt.

Wie es mit Ultimate Scream aussieht, ist derweil ebenfalls noch offen. Allerdings bleibt dafür auch noch Zeit. Halloween ist erst am Samstag der nächsten Woche – ein Freitag bliebe mit dem 30. Oktober bis dahin also übrig, noch pünktlich ein Halloween-Event zu starten.

Ihr wollt vor dem Event-Start noch ein paar Münzen zusammensammeln? Dann findet ihr hier unseren Sniping-Guide, mit dem ihr günstig Spieler bekommen könnt.