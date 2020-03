In FIFA 20 steht demnächst das TOTW 25 (Team of the Week) an. Hier erfahrt ihr, welche Spieler im nächsten Team der Woche dabei sein könnten. Gute Chancen haben Mbappe und Coutinho.

Das sind TOTW Predictions: Die Predictions zum Team der Woche werden von der FUT-Community erstellt und helfen dabei einen Überblick über die Spieler zu erhalten, die in das nächste TOTW kommen könnten.

Oft treffen die Vorhersagen sogar ins Schwarze und viele Spieler werden richtig prognostiziert. Als Garantie sollten die Predictions allerdings nicht angesehen werden.

Vorhersage zum Team of the Week 25 in Ultimate Team

Diese Predictions stammen von Austor – FIFA Prediction and More:

Torhüter:

TW: Rulli (Real Sociedad)

TW: Guaita (Crystal Palace)

Verteidiger:

LAV: Alonso (FC Chelsea)

LV: Lewis (Norwich)

IV: Manolas (Neapel)

RV: Carvajal (Real Madrid)

Mittelfeldspieler:

ZM: Sosa (Trabzonspor)

ZM: Alberto (Lazio Rom)

ZOM: Vlap (RSC Anderlecht)

ZOM: Fornals (West Ham United)

ZOM: Gignac (Tigres)

ZOM: Burgess (Western United FC)

LM: Blum (VfL Bochum)

LM: Improta (Benevento)

LM: Mbokani (Royal Antwerp FC)

LF: Coutinho (Bayern München)

RF: Sarr (Watford)

Stürmer:

ST: Stindl (Borussia Mönchengladbach)

ST: Klauss (LASK Linz)

ST: Kalinic (AS Rom)

ST: Ilicic (Atalanta)

ST: Benedetto (Marseille)

ST: Mbappe (PSG)

FIFA 20: Beste Packs in Ultimate Team – Alle Sets im Überblick

Mögliche Bundesligaspieler im TOTW 25

Aus der Bundesliga könnten es diese Spieler schaffen:

Philippe Coutinho machte ein herausragendes Spiel und steuerte 2 Tore zum 6:0 Endstand gegen Hoffenheim bei. Zudem hatte er fantastische Passwerte (93 %). Dafür dürfte er mit seiner dritten Inform-Karte in FUT 20 belohnt werden.

So könnte die 3. Inform von Coutinho aussehen

Lars Stindl war der stärkste Spieler auf dem Platz. Ihm gelangen 2 Tore und eine Vorlage beim 3:2 Sieg seiner Gladbacher gegen den FC Augsburg. Eine 2. TOTW-Karte sollte ihm also sicher sein.

Wann kommt das TOTW 25: Ab Mittwoch, den 4. März um 19:00 Uhr, könnt ihr die neuen TOTW-Karten in FUT 20 finden.

So könnt ihr die Predictions jetzt nutzen: Solltet ihr euch ein paar Münzen in FUT verdienen wollen, dann könnt dazu die Predictions nutzen. Was ihr dabei beachten solltet, erfahrt ihr hier: