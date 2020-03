FIFA 20 TOTW 25: Das neue Team der Woche in Ultimate Team – mit Coutinho

Soeben wurde das TOTW 25 (Team of the Week) in FIFA 20 vorgestellt. Wir zeigen euch, welche Spieler im neuen Team der Woche dabei sind.

Das ist das Team der Woche: In jeder Woche stellt EA Sports ein neues TOTW zusammen. Diese Team besteht aus 23 Spielern, die am vergangenen Fußball-Wochenende gute Leistungen gezeigt haben.

Dafür erhalten sie einen Platz im Team of the Week, sowie verbesserte Inform-Karten.

Das sind die stärksten Karten dieser Wochen: Die Inform-Karte mit dem höchsten Gesamtrating erhält in dieser Woche Coutinho (89). Danach folgen die Karten von Saul (87), Carvajal (87), Zapata (86), Marcos Alonso (86) und Manolas (86).

Diese Kicker aus der Bundesliga sind dabei: Aus der Bundesliga hat neben Coutinho (89), auch Bensebaini (84) einen Platz im TOTW 25 erhalten.

So stark ist die neue Inform-Karte von Coutinho: In dieser Woche erhält Coutinho bereits seine dritte TOTW-Karte in FUT 20. Darüber können sich auch Besitzer seiner OTW-Karte freuen, denn diese wird nun stärker.

Vergleicht man die beiden Inform-Karten, dann sieht man schnell, dass der größte Sprung bei der Geschwindigkeit zu finden ist. Und das ist auf der LF-Position eine ziemlich gute Sache.

Die größten Verbesserungen:

Geschwindigkeit: 81 -> 84

Schießen: 84 -> 86

Physis: 66 -> 68

Das ist das Team of the Week 25

Alle Karten im TOTW 25

TOTW 25 – Startelf

TOTW 25 – Auswechselspieler

Dann erscheint das TOTW 25: Ab heute, den 4. März um 19:00 Uhr, sind die neuen TOTW-Karten in FUT 20 verfügbar.

So kommt ihr an die neuen Inform-Karten

In Sets: Mit einer großen Portion Glück, könnt ihr TOTW in diesen Packs finden:

Gold-Set (5.000 Münzen)

Premium-Gold-Set (7.500 Münzen)

oder aus anderen Spezialsets

Bronze- oder Silber-Inform-Karten finden sich in den entsprechenden Bronze- und Silber-Packs.

Auf dem Transfermarkt: Alternativ könnt ihr die neuen Inform-Karten auch auf dem Transfermarkt kaufen. Dort sind die Karten recht schnell zu finden. Wartet aber am besten ein paar Tage mit dem Kauf, denn erfahrungsgemäß sinken die Preise oft noch etwas.

Mit dem TOTW Coins verdienen: Trading mit den neuen Karten des TOTW ist eine gute Methode, um sich ein paar Münzen in FUT 20 zu verdienen. Hier erklären wir euch, was ihr dabei beachten solltet: