FIFA 20 TOTW 23: Das neue Team der Woche in Ultimate Team – mit Son

EA Sports hat soeben das TOTW 23 (Team of the Week) in FIFA 20 vorgestellt. Hier erfahrt ihr alles zum neuen Team der Woche in Ultimate Team.

Was ist das Team der Woche? Jeden Mittwoch veröffentlicht EA ein neues Team of the Week in FIFA 20 Ultimate Team. Dieses Team umfasst 23 Spieler, die für ihre gute Leistungen vom vergangenen Fußball-Wochenende ausgewählt werden.

Die besten Spieler im neuen TOTW: Die stärksten Karten im aktuellen Team of the Week erhalten Neuer (90), Dybala (90) und Son (90). Stark sind allerdings auch die Karten von Moreno (87), Milinkovic-Savic (86), Pepe (86), Partey (86) und Maguire (86).

Bundesligaspieler im TOTW 23: Neben Neuer (90), schaffen es auch Klostermann (82), Stindl (83) und Weghorst (84) in das TOTW 23.

So stark ist die neue Karte von Son: Es ist bereits die zweite Inform-Karte von Son in FUT 20. Sie ist mit 90 Punkten im Gesamtrating 2 Punkte stärker, als seine letzte TOTW-Karte.

Bei jeder Son-Karte in FUT 20 handelt es sich um eine Top-Karte, die jeder FUT-Spieler vermutlich gerne ziehen würde. Dabei ist diese neue Karte, die bisher stärkste Karte von Son in FIFA 20 Ultimate Team.

Die größten Upgrades gibt es in folgenden Bereichen:

Schiessen: 88 -> 91

Passen: 82 -> 85

Physis: 69 -> 72

Das ist das Team of the Week 23

Alle Karten im TOTW 23

TOTW 23 – Startelf

TOTW 23 – Auswechselspieler

Der Release des TOTW 23: Die neuen, verbesserten Inform-Karten sind ab heute, den 19.02. um 19:00 Uhr, in FUT 20 verfügbar.

So kommt ihr an die neuen Inform-Karten

In Sets: Wenn ihr in FUT 20 Packs öffnet, dann habt ihr in folgenden Sets die Chance auf einen Inform-Spieler. Um allerdings eine richtig starke Inform-Karte zu ziehen, ist ziemlich viel Glück erforderlich.

Gold-Set (5.000 Münzen)

Premium-Gold-Set (7.500 Münzen)

oder aus anderen Spezialsets

Bronze- oder Silber-Inform-Karten finden sich in den entsprechenden Bronze- und Silber-Packs.

Auf dem Transfermarkt: Deshalb solltet ihr eure Münzen lieber auf dem FUT-Transfermarkt ausgeben. Hier findet ihr die neuen Spezialkarten schnell. Doch vergleicht die Preise bevor ihr zuschlagt, damit ihr nicht zu viel bezahlt.

Mit dem TOTW Coins verdienen: Wenn ihr euch ein paar Coins in FUT verdienen wollt, dann könnt ihr das neue TOTW dafür nutzen. Hier erklären wir euch, was dabei zu beachten ist: