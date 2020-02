FIFA 20 TOTW 23: Die Predictions zum neuen Team der Woche

In FIFA 20 ist es Zeit für die Predictions zum TOTW 23 (Team of the Week). Wir zeigen euch die Vorhersagen zum nächsten Team der Woche und welche Spieler neue Inform-Karten erhalten könnten. Son und Gnabry werden hoch gehandelt.

Das sind TOTW Predictions: Die Vorhersagen zum Team der Woche geben einen guten Überblick über die Spieler, die in das neue TOTW kommen könnten. Oft treffen die Vorhersagen der Community dabei sogar ins Schwarze und sagen einige Spieler richtig voraus.

Als Garantie sollten die Predictions allerdings nicht gesehen werden.

Vorhersage zum Team of the Week 23 in Ultimate Team

Diese Predictions stammen von fifauteam.com:

Torhüter:

TW: Walter Benitez (OGC Nizza)

TW: Kristoffer Nordfeldt (Genclerbirligi)

Verteidiger:

LV: Nicolas Tagliafico (Ajax Amsterdam)

RAV: Achraf Hakimi (Borussia Dortmund)

RV: Sergi Roberto (FC Barcelona)

RAV: Nordi Mukiele (RB Leipzig)

RV: Luke Ayling (Leeds United)

IV: Cristian Sapunaru (Yukatel Denizlispor)

Mittelfeldspieler:

RM: Gerard Moreno (Villarreal CF)

RF: Serge Gnabry (Bayern München)

RM: Nicolas Pepe (Arsenal London)

RF: Steven Berghuis (Feyenoord Rotterdam)

LM: Serdar Gurler (Goztepe SK)

ZM: Mats Rits (Club Brügge)

ZOM: Cauley Woodrow (Barnsley)

LM: Bryan Linssen (Vitesse)

Stürmer:

ST: Heung-min Son (Tottenham Hotspur)

MS: Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach)

ST: Abderrazak Hamdallah (Al-Nassr)

ST: Wout Weghorst (VfL Wolfsburg)

ST: Jonathan David (KAA Gent)

ST: Ahmed Issa Koro Kone (Servette FC)

ST: Dusan Vlahovic (Florenz)

Mögliche Bundesligaspieler im TOTW 23

Diese Bundesligaspieler könnten es schaffen:

Achraf Hakimi überzeugte auf der rechten Seite der Dortmunder und verhalf mit 2 Vorlagen zum 4:0 Endergebnis gegen Eintracht Frankfurt. Es wäre seine erste Inform-Karte in FUT 20.

So könnte die erste Inform-Karte von Hakimi aussehen

Nordi Mukiele machte ein richtig starkes Spiel, war sehr passsicher und schoss sogar ein Tor beim 3:0 gegen Werder Bremen. Eine TOTW-Karte wäre sicher vorstellbar.

Serge Gnabry begeisterte die Bayern Fans mit einer großartigen Leistung und 2 Toren gegen den 1. FC Köln. Ob er sich damit seine 2. Inform-Karte verdient hat? Am Mittwoch wissen wir mehr.

Lars Stindl gelangen 2 Tore beim Match gegen Fortuna Düsseldorf. Doch auch seine Passquote war sehr stark (88 %), das könnte eine TOTW-Karte durchaus rechtfertigen. Es wäre seine erste in FUT 20.

Wout Weghorst sollte für das nächste Team of the Week berücksichtigt werden. Schließlich schoss er alle 3 Tore für den VfL Wolfsburg beim 3:2 Sieg gegen Hoffenheim. Sollte er keinen Platz im TOTW 23 bekommen, wäre das schon ungewöhnlich.

Dann erscheint das TOTW 23: Das neue Team der Woche erscheint am Mittwoch, dem 19. Februar um 19:00 Uhr, in FIFA Ultimate Team.

So könnt ihr die Predictions jetzt nutzen: Wenn ihr ein paar schnelle Münzen in FUT machen wollt, dann könnt ihr die Predictions nutzen. Hier verraten wir euch, was es dabei zu beachten gilt: