FIFA 20 TOTS: Das sind die Predictions zum Serie A Team of the Season So Far

In FIFA 20 warten Spieler auf das nächste Team of the Season So Far. Das Serie A TOTSSF fehlt bislang noch und wird einige Top-Spieler bringen.

Wann kommt das Serie A TOTSSF? Ein offizieller Release für das italienische Team of the Season ist noch nicht bekannt. Von den Top-Ligen fehlen allerdings nur noch die Serie A und die Ligue 1 – beide werden also innerhalb der nächsten zwei Wochen erscheinen.

Die Serie A ist ein möglicher Kandidat, am kommenden Freitag das Bundesliga-TOTSSF abzulösen.

So sehen die Serie A TOTS Predictions aus

Das sind Serie A TOTSSF Predictions: Die Predictions stellen eine Prognose dar, wer es ins Team of the Season der Serie A schaffen könnte. Sie stellen nicht das finale Team dar, liefern aber gute Hinweise, wer am Ende im TOTS stehen könnte.

Diese Predictions stammen von futhead:

Schaffen diese Spieler es ins Team of the Season der Serie A?

Serie A TOTSSF Torhüter:

Wojciech Szcesny (Piemonte Calcio)

Salvatore Sirigu (FC Turin)

Thomas Strakosha (Lazio Rom)

Serie A TOTSSF Verteidiger:

Theo Hernandez (AC Mailand)

Leonardo Bonucci (Piemonto Calcio)

Francesco Acerbi (Lazio Rom)

Juan Cuadrado (Piemonte Calcio)

Stefan De Vrij (Inter Mailand)

Chris Smalling (AS Rom)

Robin Gosens (Atalanta Bergamo)

Serie A TOTSSF Mittelfeld:

Luis Alberto (Lazio Rom)

Alejandro Gomez (Atalanta Bergamo)

Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rom)

Radja Nainggolan (Cagliari Calcio)

Sofyan Amrabat (Hellas Verona)

Serie A TOTSSF Angreifer:

Cristiano Ronaldo (Piemonte Calcio)

Paulo Dybala (Piemonte Calcio)

Ciro Immobile (Lazio Rom)

Domenico Berardi (Sassuolo)

Josip Ilicic (Atalanta Bergamo)

Romelu Lukaku (Inter Mailand)

Dejan Kulusevski (Parma Calcio 1913)

Joao Pedro (Cagliari Calcio)

So bekommt ihr das Serie A TOTS

Mehrere Möglichkeiten: Sollte das Serie-A-TOTS als Nächstes dran sein, erscheint es am Freitagabend ab 19:00 Uhr in Packs. Dann kann man die Karten direkt ziehen – wenn man Glück hat.

Alternativ landen sie wenig später auf dem Transfermarkt. Außerdem kann man die aktuellen TOTSSF-Karten auch in den aktuell starken Weekend-League-Belohnungen bekommen.