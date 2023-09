Darum solltet ihr euren Fernseher niemals direkt über eine Steckdosenleiste ein- und ausschalten

Wer seinen Fernseher oder TV-Gerät zügig abschalten will, der sollte das nicht über die Steckdosenleiste machen. Denn damit könnt ihr euer teures Gerät beschädigen.

Steckdosenleisten gibt es in so ziemlich jedem Haushalt, denn sie sind ausgesprochen praktisch: Schaltet man die Leisten ab, dann reduziert man den Stromverbrauch auf ein absolutes Minimum. Außerdem kann man die einzelne Steckdose an der Wand vervielfachen und mehr Geräte anschließen.

Doch wer seinen Fernseher an eine Steckdosenleiste angeschlossen hat, der sollte aufpassen. Denn damit könnt ihr euch auch euer Gerät beschädigen, wenn ihr nicht aufpasst.

Erhöhter Verschleiß und Abnutzung

In eurem Fernseher stecken jede Menge empfindliche Komponenten und Schaltkreise, die das Gerät benötigt, damit das TV-Gerät einwandfrei funktionieren kann. Wenn ihr den Strom einfach abschaltet, kann das auch den Verschleiß der Elektronik beschleunigen.



Das gilt insbesondere für neuere OLED-Fernseher: Diese Geräte führen in regelmäßigen Abständen Schutzsysteme durch, um den Einbrenneffekt zu verhindern. Diese Auffrischungsprogramme werden jedoch erst abgespielt, wenn ihr euren Fernseher ausschaltet oder ins Standby schickt.

Wenn ihr jedoch euren OLED-TV einfach vom Stromnetz trennt, kann das über die Zeit das Panel schädigen, weil dann solche Schutzmechanismen nicht durchgeführt werden können.

Updates im Standby-Betrieb

Euer Fernseher führt meistens auch Software-Updates durch, wenn das Gerät im Standby ist. Das gilt vor allem für TV-Geräte, die mit dem Internet verbunden sind. Im Standby wird das Gerät von euch nicht genutzt und dann werden Updates installiert, um euch nicht zu stören.

Wenn ihr euer Modell jedoch in dem Augenblick einfach abschaltet, könnte das den Vorgang verhindern oder unterbrechen. Einige moderne Geräte weisen jedoch daraufhin, wenn ein Update ansteht.

Stattdessen Gerät richtig abschalten und nicht nur in Standby schicken

Wollt ihr euren Fernseher trotzdem über die Steckdosenleiste abschalten, dann solltet ihr euren TV unbedingt richtig abschalten und nicht nur ins Standby schicken. Im Normalfall geht das über eure Fernbedienung. Nutzt ihr anschließend eure Steckdosenleiste, reduziert ihr die möglichen Probleme auf ein Minimum.

Bedenkt jedoch: Im Standby funktionieren weder Updates noch die Schutzfunktionen von OLED-Geräten.

Was kann man stattdessen machen? Einige Hersteller empfehlen in ihrem beiliegenden Handbuch, dass man seinen Fernseher direkt an die Steckdose an der Wand anschließen solle. Das würde Probleme auf ein Minimum reduzieren. Doch nicht jeder hat unbedingt genügend Steckdosen an der Wand.

Eine zweite Option wäre, eine Steckdosenleiste mit permanenten Steckdosen zu nehmen. Schaltet ihr hier die Steckdosenleiste hab, bleiben die permanenten Steckdosen dauerhaft aktiv und damit auch der angeschlossene Fernseher, während alle anderen Steckdosen der Leiste abgeschaltet werden.

Eine Steckdosenleiste mit zwei permanenten Steckern wäre etwa dieses Modell vom deutschen Hersteller Brennenstuhl:

*Affiliate-Links.

Muss ich den Fernseher überhaupt abschalten? Obendrein erklären mittlerweile einige Tester, etwa von Stiftung Warentest, dass der Standby-Verbrauch von modernen Fernsehern ohnehin sehr gering sei. Häufig liege der Verbrauch bei modernen Geräten unter 1 Watt pro Stunde. Da verbrauchen andere Geräte im Vergleich deutlich mehr.

Stattdessen solltet ihr lieber andere Geräte vom Strom trennen, etwa eine Mikrowelle, einen Toaster oder eure elektrische Zahnbürste. Das sind alles Objekte, die nicht am Strom hängen müssen, wenn ihr sie ohnehin nicht benutzt.

