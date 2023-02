Schnappt euch den PS5-Hit Immortals Fenyx Rising zum Knaller-Preis von nur 15€!

Immortals Fenyx Rising erschien Ende 2020 und überraschte mit einem tollen Open-World-Abenteuer. Bei Amazon bekommt ihr das Spiel gerade besonders günstig, für nur 15 Euro.

Im Dezember 2020 erschien mit Immortals Fenyx Rising ein großartiges Spiel, unter anderem auch für die NextGen-Konsolen. Doch wer das Open-World-Abenteuer auf der PS5 spielen wollte, hatte sehr wahrscheinlich Probleme die Konsole überhaupt kaufen zu können. Mehr als zwei Jahre später ist die PS5-Verfügbarkeit zwar nicht perfekt, aber deutlich besser als zu Release von Konsole und Spiel. Deshalb ist dieses Angebot der perfekte Zeitpunkt das Abenteuer auf der Goldenen Insel nachzuholen. Denn das Spiel bekommt ihr jetzt bei Amazon für nur 15 Euro.

Wie gut ist Immortals Fenyx Rising?

Die Kritiken aus der Fachpresse zu Immortals sind überwiegend sehr positiv. Unsere Kollegen von der GamePro haben ganze 87 von 100 Punkten vergeben.

Immortals führt euch in die Welt der griechischen Mythologie. Als Fenyx werdet ihr nach einem Schiffsunglück an die Küste der Goldenen Insel gespült. Dort erhaltet ihr eine gewaltige Aufgabe: Der dunkle Feuerdämon Typhon hat alle Menschen zu Stein und die vier großen Götter der Insel (Aphrodite, Hephaistos, Ares, Athena) in hilflose Gestalten verwandelt. Fenyx soll die Gottheiten retten und Typhon unschädlich machen, um die Goldene Insel und ihre Bewohner zu befreien.

Die griechischen Götter sind nicht nur ein zentraler Punkt der Story, die Handlung wird auch von ihnen erzählt. Göttervater Zeus erscheint als ein omnipräsenter Erzähler aus dem Off. Zusammen mit Prometheus kommentiert er immer wieder die Geschehnisse und gibt sogar an verschiedenen Stellen interessantes Hintergrundwissen mit. Dabei kommt auch der besondere Humor des Spiels zum Vorschein. Regelmäßig lassen sich Zeus und Prometheus zu amüsanten Kommentaren des Spielgeschehens oder auch Wortgefechten untereinander hinreißen. Dieser Humor mag einigen als zu plump vorkommen, aber das ist glücklicherweise Geschmackssache.

Nach einer kurzen Einführung öffnet sich die riesige Open World und lädt zum Erkunden ein. Jeder der verhexten Götter hat ein eigenes Areal auf der Insel, das thematisch an sie angelehnt ist. Von grünen Tälern, über karge Ruinen zu imposanten Tempeln sind diese Gebiete sehr abwechslungsreich gestaltet. Und sieht auch noch sehr schön aus. Die Weitsicht und Panoramaausblicke von Hügelkuppen hinab sind spektakulär. Bei Sonnenauf- oder -Untergang werden die riesigen Statuen und Tempel in atmosphärisches Licht getaucht.

Abseits des Pfads, der zur Rettung der jeweiligen Gottheit führt, gibt es auch jede Menge zu tun und zu erleben. Es gibt Bilderrätsel zu lösen, Zeit-Herausforderungen, bei denen ihr möglichst schnell von Punkt A nach Punkt B kommen müsst, wertvolle Schatztruhen zu plündern oder Rätsel-Dungeons zu erkunden. Das hört sich zwar sehr nach Ubisoft-Formel an, die Entwickler haben diese Nebentätigkeiten aber deutlich reduziert und so verteilt, dass es sich nicht mehr nach stumpfem Abarbeiten anfühlt, sondern nach Abwechslung.

Abwechslungsreich sind auch die Kämpfe in Immortals Fenyx Rising. Sowohl bei den verschiedenen Designs der Gegner wie Harpyien, Soldaten oder Zyklopen, als auch bei der Auswahl an verfügbaren Waffen. Euch stehen neben Schwert, Axt und Bogen eine immer größer werdende Palette an göttlichen Fähigkeiten zur Verfügung. Mit dem Zorn des Ares könnt ihr eure Gegner in die Luft schleudern und dort weiter angreifen. Der Hammer des Hephaistos hingegen schleudert die Feinde zu Boden und fügt ihnen weiter Schaden zu. Somit ergeben sich zahlreiche verschiedene Kombinationen aus Angriffen und göttlichen Fähigkeiten.

Mit Immortals Fenyx Rising bekommt ihr ein kompaktes Paket aus interessanter Story mit leichtem Humor, abwechslungsreiche Kämpfe und eine stimmungsvolle Welt in der das Erkunden großen Spaß macht. Wer bisher noch nicht das Vergnügen hatte, in diese Version der griechischen Mythologie einzutauchen, kann es jetzt zum kleinen Preis von 15€ nachholen.

