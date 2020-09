Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Software-Paket in Form von WD Backup, WD Security, WD Discovery und WD Drive Utilities liefert der Hersteller auch gleich eine Reihe an Tools zur Datensicherung, Verschlüsselung und Diagnose und gewährt außerdem drei Jahre Garantie.

Angeschlossen wird die kleine Speicherlösung von Western Digital an klassische USB-Buchsen vom Typ-A und die aktuelleren Anschlüsse vom USB Typ-C, wobei auch ein Adapter enthalten ist. So ist sie neben PC und Mac entsprechend formatiert beispielsweise auch zu Konsolen wie PS4 und Co. kompatibel.

Das bietet die SSD: Die Western Digital WD My Passport SSD verspricht dank USB-C 3.1-Schnittstelle hohe Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 540 MB/s, was deutlich schneller ist als bei preisgünstigeren, aber langsamen Festplatten.

Cyberport.de bietet die externe WD My Passport SSD mit 512 GB oder 1 TB aktuell zum teils neuen Bestpreis an. Darüber hinaus sind aber auch noch weitere Artikel im Rahmen der „Cyberdeals“-Aktion reduziert.

