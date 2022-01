EVE Online bekommt ein Crossover mit der besten Serie aller Zeiten

Die Macher vom EVE Online und BBC Studios haben eine Zusammenarbeit angekündigt. Das Sci-Fi-MMO wird schon bald von einer der berühmtesten und besten Serien des Planeten besucht: Doctor Who.

Was ist das für eine Serie? Wer fragen muss, was das für eine Serie das ist, geht bitte sofort in seinen Keller und schaut sämtliche Staffeln von Doctor Who am Stück. Oder zumindest die neuen von 2005 bis heute, die sind etwas leichter verdaulich.

Im Ernst, Doctor Who ist die beste Serie aller Zeiten und ging sogar als die am längsten laufende Serie ins Guinness-Buch der Rekorde ein. Für mich bedeutet sie ein Stück Jugend und Nostalgie. Jede Minute der Show lohnt sich! Oder … nun, ihr liest die Zusammenfassung weiter unten.

Nun startet das bekannte Weltraum-MMO EVE Online ein Crossover mit Doctor Who und bringt eine weitere Möglichkeit, das ohnehin schon riesige Universum mit einem eigens für das Event entworfene Gebiet zu erkunden. Das Event läuft vom 13. Januar bis zum 1. Februar 2022.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Der Trailer zum Crossover-Event.

Daleks und Artefakte der Time Lords in EVE Online

Das steckt im Event: In der „Interstellaren Konvergenz“ sollt ihr Mysterien aufdecken, indem ihr Hinweisen folgt und Aufgaben erledigt. Dafür gibt es neue Ecken des Universums zu erkunden und thematische Items zu sammeln.

Dazu bekommt ihr Belohnungen, die ihr zurück nach New Eden nehmen könnt, in die Welt von EVE Online. Eine Login-Kampagne bringt euch Fertigkeitspunkte und Items im Doctor-Who-Stil. Im Zentrum des Events steht jedoch ein großer Krieg.

Mit besonderen Artefakten bereitet ihr euch auf den Kampf gegen die größten Feinde des Doktors und der Time Lords vor: den Daleks!

ERKLÄRUNG!

Was sind Daleks? Mitglieder dieses Volks aus Kriegern sehen in ihrer Rüstung zwar aus wie umgedrehte Mülltonnen mit Kaffeebecher-Haube, Klo-Pümpel und Lockenstab, sind aber verantwortlich für die Eliminierung unzähliger Lebewesen.

In den nahezu unzerstörbaren Panzern sitzen genmanipulierte Mutanten, die im Grunde genommen dazu gezüchtet wurden, alle Nicht-Daleks zu vernichten. Und ihr sollt nun dafür sorgen, dass sie genau das nicht tun. Im Trailer war bereits eine ihrer fliegenden Untertassen zu sehen. Sieht urig aus, ist aber brandgefährlich.

Damit ihr ein wenig Gespür dafür bekommt, was es mit den Daleks und Doctor Who auf sich hat, hier eine kleine Geschichtsstunde:

Ein Stück Kindheit und Jugend in EVE Online

Doctor Who wurde erstmals 1963 auf dem britischen Sender BBC ausgestrahlt und handelt von den Abenteuers des Doktors. Ja, einfach nur der Doktor, nicht Doctor Who. Dieser menschenähnliche Außerirdische kann durch Zeit und Raum reisen – mit seinem treuen Raumschiff, der Tardis.

Er besucht die unterschiedlichsten Orte und Zeiten, trifft Freunde und Feinde und erlebt einfach Abenteuer.

Das Franchise umfasst über 39 Staffeln der Serie, mehrere Filme, Bücher und mehr. Doctor Who gilt als die am längsten laufende Serie aller Zeiten. Es gibt sogar Museumsausstellungen zu Doctor Who und Videospiele.

Für mich bedeutet Doctor Who, dass ein guter Teil meiner Vergangenheit seinen Weg in EVE Online gefunden hat. Ich habe zwar erst mit den neu aufgelegten Serien ab 2005 angefangen, aber trotzdem alles zum Doktor verschlungen, was ich danach finden konnte. Damals war ich 12 oder 13 Jahre alt.

Mich hat die Serie jahrelang gefesselt und (fast) jedes Jahr im Dezember gab es zur aktuellen Staffel ein Weihnachts-Special. Mein Jahres-Highlight der vergangenen 16 Jahre. Es ist quasi unmöglich, die Handlung „kurz“ zusammenzufassen. Das würde Bücher füllen und hat es schließlich auch schon. Ein paar Eckpunkte gebe ich euch aber trotzdem:

Der Doktor ist ein „Time Lord“, der mit seinem Raumschiff (der TARDIS) durch die Zeit reisen kann.

Der Schallschraubenzieher ist das Universalwerkzeug des Doktors und nützlicher als jede Waffe, die man sich vorstellen kann. Er kann … fast alles.

Seine Tardis sieht stets aus wie eine britische Polizei-Box aus den 1920ern. Und sie ist innen größer als draußen. Warum, will ich nicht spoilern.

Der Doktor nimmt sich Begleiter mit, um nicht zu vergessen, wie man moralische Entscheidungen trifft. Er ist uralt und da vergisst man so etwas gerne mal.

Die gesamte Handlung dreht sich um einen riesigen, technisch gesehen endlosen Krieg zwischen Time Lords und Daleks und erklärt, warum der Doktor ständig herum reist. Das Event spielt übrigens vor diesem Krieg.

Die Serie erkundet das Konzept von Zeit und Raum und verbindet diese mit Abenteuern. Für jeden Fan von Science-Fiction ein absolutes Muss, und sei es nur wegen der abgefahrenen Space-Musik im Intro:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Lohnt sich ein Blick? In Doctor Who? Auf jeden Fall! In EVE Online? Absolut! Werde ich es tun? Vermutlich nicht. EVE Online ist wahnsinnig komplex und mir fehlt leider die Zeit, dem Spiel die Aufmerksamkeit zu widmen, die es verdient.

Aber jeder, der nach einem neuen Spiel sucht, das er zocken kann, sollte sich das Event unbedingt ansehen. Und sei es nur, um den Einstieg in Doctor Who oder EVE endlich einmal zu wagen. Der Einstieg ins MMO ist mittlerweile sogar leichter geworden:

Eins der schwierigsten, aber besten Weltraum-MMOs erleichtert jetzt den Einstieg – Das ändert sich bei EVE Online