Deutsches Survival-Game lockt mit neuem Update 23.000 Spieler auf Steam an, bietet volle Freiheit beim Bauen, ist jetzt das beste Spiel Deutschlands

Total War: Warhammer 3 geht gegen dumme KI-Gegner vor, will verhindern, dass ihr in sinnlose Kriege geratet

Wer sich selbst ein Bild von Enshrouded machen will, bekommt das Spiel aktuell im Angebot für 23,99 Euro statt regulär 29,99 Euro. Seid ihr auf der Suche nach weiteren Spielen, für die ihr keinen Vollpreis zahlen müsst, findet ihr in unserer Liste 9 Spiele, die genauso gut sind wie AAA-Games, aber weniger kosten .

Die großen Merkmale von Enshrouded sind die Welt samt Erkundung sowie das Bausystem. Ihr könnt in der Welt, die optisch an einen verzauberten Märchenwald erinnert, etwa Rätsel-Türme entdecken und verschiedene Biome bereisen.

Seit dem Release haben die Entwickler stetig weiter an Enshrouded gearbeitet. Das Spiel steht aktuell bei 81 % positiven Bewertungen (kürzlich) bzw. bei 86 % (alle Rezensionen) und ist damit „sehr positiv“ (via Steam ).

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to