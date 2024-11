Deutsches Survival-Spiel auf Steam lässt euch jetzt Tiere züchten und streicheln, hat direkt 5-mal mehr Spieler

Das erfolgreiche deutsche Survival-Spiel Enshrouded erhielt am 05. November sein bisher größtes Update. Im Fokus stehen dabei auch das Zähmen und die Zucht von Tieren. Das scheint vielen Spielern zu gefallen, denn nun hat das Spiel fast 40.000 Spieler am Tag.

Warum ist das Update besonders? Das Update mit dem Namen „Souls of the Frozen Frontier“ brachte eine ganze Bandbreite an neuen Inhalten und Änderungen mit sich und bildet damit das bisher umfangreichste Update von Enshrouded.

Neben einer Erhöhung des Maximallevels, der Erweiterung der Spielwelt sowie neue dynamische Wetterverhältnisse und einem neuen Biom, erhielten auch neue Tiere Einzug in die Welt des Survival-Erfolgs – und bringen Features mit, die sich von der Community häufig gewünscht wurden.

Welche Features sind das? Diese Tiere sollen nämlich nicht nur die Spielwelt lebendiger machen, sondern auch zähmbar sein und einen großen Fokuspunkt des Updates darstellen. So könnt ihr beispielsweise nun Katzen und Hunde in verschiedensten Farben als Haustiere halten. Streichelt ihr euren Liebling, erhaltet ihr Buffs – wie im echten Leben also.

Zusätzlich ist es jetzt möglich, nicht-feindliche Tiere zu zähmen und sie in eurer Basis unterbringen. Gebt ihr ihnen genug Futter und einen Unterschlupf, bekommen sie nach einiger Zeit Nachwuchs, wodurch ihr euch eure eigene Zucht aufbauen könnt.

Erster Spieleranstieg seit Höchstform nach Release

Wie hoch sind die Zahlen nach dem Update? Diese Neuerungen scheinen bei besonders vielen Spielern einen Nerv getroffen zu haben. Seit Veröffentlichung des Updates stiegen die Spielerzahlen stetig an und befinden sich jetzt auf einem neuen 24-Stunden-Höchststand von 38.053 (Stand 11. November um 10:30 Uhr, laut steamdb.info) Spielern, was einem Anstieg von knapp 463 % im Vergleich zum Vormonat entspricht. Damit hat Enshrouded derzeit rund 5-mal mehr Spieler, als in den vergangenen Monaten.

Die Daten von steamdb.info zeigen einen deutlichen Spielerzuwachs nach dem Update. (Stand 11. November um 10.30 Uhr)

Das letzte Mal hatte Enshrouded einen so deutlichen Spieleranstieg zur Veröffentlichung am 24. Januar. Damals verzeichnete der Survival-Hit einen Peak von 160.405 Spielern. Seitdem gab es keinen so nennenswerten Anstieg der Spielerzahlen, was dafürspricht, dass die Neuerungen bei der Community Anklang finden.

Die Tierzucht ist jedoch nicht das einzige Feature, das sich die Community wünscht. Die Spielerschaft von Enshrouded reichte sogar so viele Verbesserungsvorschläge und Wünsche ein, dass das Entwicklerteam die Bremse anziehen musste: Enshrouded hat 2 Mio. Spieler auf Steam, mit 2.600 Vorschlägen zur Verbesserung – Das reicht den Entwicklern jetzt