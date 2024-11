Ein erfolgreiches Survival-Game aus Deutschland bekommt auf Steam sein bisher größtes Update

Das erfolgreiche Survival-Spiel Enshrouded auf Steam erhält sein größtes Update bislang. Gleich mehrere große Neuerungen stehen an und passend zum Winter wird es kühl im Spiel.

Was ist das für ein Update? Das neue Update „Souls of the Frozen Frontier“ wird das bislang größte Update für Enshrouded werden. Wie die Entwickler auf Steam mitteilen, werden gleich mehrere Systeme überarbeitet oder kommen ganz neu hinzu. Im Mittelpunkt steht aber wohl die Erweiterung der Welt um ein neues Biom.

Das Gebiet „Albaneve Summits“ führt euch auf kalte Gipfel, die nicht nur winterliche Stimmung verbreiten, sondern auch euren Charakter zum Frieren bringen. Mit dabei sind eisige Seen, auf denen ihr wie auf Schlittschuhen rutschen könnt, verschneite Wege, in denen ihr eure Fußspuren hinterlasst und vor allem viele gefrorene Gipfel.

Neu ist auch ein dynamisches Wetter-System, dass euch Schnee und Regen bringt. Das Update liefert jedoch noch viel mehr als nur Schneezauber auf den Bildschirm.

Hier könnt ihr euch den Trailer von Enshrouded ansehen:

Fan-Wünsche werden erfüllt

Was wird noch mit dem Update geändert? Der Patch bringt passend zum neuen Gebiet auch neue Gegner und Tiere ins Spiel. Zugleich wurde das maximale Charakter-Level auf 35 angehoben. Die Gegner im neuen Gebiet starten ab Level 28.

Tiere sind in diesem Update klar im Fokus. Neu sind zum einen Hunde und Katzen, die in eurer Basis umherstreunen können. Sie packen zwar nicht mit an, geben euch jedoch Buffs, wenn ihr sie streichelt. Die Entwickler haben hier bewusst einige verschiedene Fellfarben ins Spiel gebracht, damit ihr euch fühlen könnt als wäre euer echtes Haustier mit dabei.

War es das schon mit den Tieren? Nein, denn auch in einem zweiten Aspekt sind Tiere in diesem Update im Blickpunkt. Künftig dürft ihr nämlich auch Tierzucht betreiben. Ein Feature, dass sich viele Fans bereits von Anfang an wünschten und jetzt umgesetzt wurde.

Um mit der Tierzucht zu beginnen, müsst ihr zunächst nicht-feindliche Tiere zähmen und sie in euere Basis bringen. Gebt ihr ihnen dort genug Nahrung und Unterschlupf, wächst eure Herde mit der Zeit von ganz alleine.

In diesem Video auf YouTube stellen die Entwickler ihr Update vor:

Nicht nur Tiere, sondern auch NPCs verändern sich

Was passiert mit den NPCs? Die NPCs in Enshrouded waren bislang zwar eure nützlichen Handlanger, jedoch nicht gerade eine Bereicherung für eine lebendige Basis. Das ändert sich jetzt mit dem neuen Update.

NPCs bekommen mit dem Patch „Souls of the Frozen Frontier“ neues Leben eingehaucht. Eure Handlanger erkunden von jetzt an die Basis, machen Pausen, unterhalten sich mit euch und gehen nachts zu Bett. Spätestens jetzt solltet ihr ihnen einen Schlafplatz einrichten, denn ohne Bett nächtigen sie auch auf dem Boden.

Neu sind auch gleich zwei weitere Arten von NPCs:

Die Handwerksassistenten, die ihr in Zweitbasen stellen könnt, um dort zu Craften ohne einen NPC aus eurem Hauptlager abzuziehen.

Die Stadtbewohner, die euch Quests geben und später in euere Basis einziehen. Die Bewohner treiben außerdem die Geschichte von Enshrouded voran.

Der Survival-Erfolg aus Deutschland bringt mit dem Update „Souls of the Frozen Frontier“ viele Verbesserungen in das Spiel und rückt einem vollständigen Release immer näher. Die Entwickler kündigten an, dass ihr Spiel etwa ein Jahr im Early-Access bleiben soll. Mit einem Release Anfang nächsten Jahres ist also zu rechnen. Welche Features dieses Jahr noch kommen sollen, seht ihr hier: Neues Survival-Game aus Deutschland hat 2 Millionen Spieler, verrät jetzt, wie es 2024 noch besser wird