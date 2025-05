„Vielen Dank für das beste Survival-Game, das ich je gespielt habe“ – das neue Spiel zu Dune begeistert bereits in der Beta

Die Beta von Dune: Awakening dauerte zwar nur einige Tage an, doch reichte das, um vielen interessierten Spielern einen umfänglichen Ersteindruck zu vermitteln. Viele Teilnehmer des Tests äußern sich dabei ausgesprochen positiv zum neuen Survival-MMO von Funcom.

Was konnte man in der Beta spielen? Vom 9. bis zum 12. Mai 2025 konnte man den ersten Akt der Story von Dune: Awakening erleben und 3 von insgesamt 12 Regionen erkunden. Dabei nimmt ein Reise-Feature alle Besucher des Wüstenplaneten an die Hand und nennt die nächsten Ziele, über die man immer neue Rezepte und Werkzeuge erlernt oder Funktionen ausprobiert.

Wer dieser Reise folgte, baute sich eine erste Basis, Waffen, Rüstungen sowie ein Sandbike. Man konnte Forschungsstationen und Camps erkunden, während man mit Sandwürmern, am Himmel patrouillierenden Schiffen, aber auch mit Durst und der Hitze klarkommt. Die Entwickler selbst geben an, dass die Beta etwa 20 bis 25 Stunden Gameplay angeboten hat.

Das ist übrigens genau der Bereich des Spiels, den MeinMMO-Redakteur Benedikt Grothaus bereits im Januar 2025 anzocken durfte – sein Fazit damals: Ich habe tausende Stunden lang Survival-Games gespielt, aber Dune: Awakening ist anders als jedes davon

Der Story-Trailer zu Dune Awakening:

Viel Lob, einige Klagen

Wie gefällt der Community das Spiel? Laut steamcharts.com nutzten am Wochenende Zehntausende ihre Zugänge, um die Beta-Server unsicher zu machen. Zur Peak-Zeit waren dabei 37.725 Spieler gleichzeitig in Dune: Awakening online.

Seit einigen Stunden tauchen immer neue Berichte auf den diversen Community-Plattformen auf, in denen sich Beta-Spieler zum Erlebten äußern – und ganz oft lesen sich die Berichte überaus positiv.

InfiniteTrade7073 schreibt auf Reddit nach 33 Stunden: „Vielen Dank für das beste Survival-Game, das ich je gespielt habe. Ich habe mich noch nie so verängstigt und entspannt in einem Spiel gefühlt. Die Survival-Aspekte machen so viel Spaß.“

MadMacronex lobt auf Reddit nach 32 Stunden und mit Level 42: „An diesem Punkt bin ich so bereit, weiter Fortschritte zu machen und möchte einfach mehr spaßige Features freischalten. Ich höre auf zu spielen, weil ich einfach immer mehr will und weiß, dass ich es nicht haben kann. Der 5. Juni kann nicht früh genug kommen!“

Thormodor fasst seine Eindrücke auf Reddit wie folgt zusammen: „Ich denke, das Spiel ist vielversprechend und ich werde mir die Ultimate Edition zulegen. Nicht wegen des frühen Starts (eine Praxis in Spielen, die ich sehr hasse), sondern wegen des Bau-Sets. Hatte Spaß beim Erkunden, Kämpfen und Bauen. Bin besorgt über das PvP, da es keine PvE-Server oder private Server gibt.“

jpg14 war unschlüssig, jetzt ist er heiß aufs Spiel, via Reddit: „Alles in allem, wow, ich könnte noch weiter spielen, aber ich denke, ich bin zufrieden. Ich werde dieses Spiel bis zur Veröffentlichung ruhen lassen und den Rest genießen, wenn ich in meinem eigenen Tempo spielen kann. Ein Gruß an Funcom; ich bin begeistert.“

Wer bereits einen oder mehrere Funcom-Launches mitgemacht hat, der weiß, dass die Spiele der Norweger in der Vergangenheit teils mit vielen Problemen live gegangen sind. Was das angeht, zeigte sich die Beta-Version von Dune: Awakening überraschend rund. Es kam bei Spielern durchaus zu Bugs, Abstürzen oder Performance-Problemen – doch hielten sich diese im Rahmen.

Was wurde kritisiert? Abseits der genannten technischen Probleme dreht sich die Kritik einiger Beta-Tester vor allem um Bereiche wie die Steuerung des Charakters, das Kampfgefühl sowie das PvP.

SaintAlunes kritisiert auf Reddit: „Da das Endgame hauptsächlich aus PvP besteht, ist der PvP-Kampf inakzeptabel, und ich glaube nicht, dass er in den nächsten Monaten behoben werden kann. Schreckliche Animationen, schreckliche Nahkampfmechanik, viel Lag, Steckenbleiben auf dem Terrain, Stunlocking, etc.“

Fallen10111 klagt auf Reddit: „Bewegung/Mobilität ist Schrott. Ich habe Conan Exiles nie gespielt, aber ich habe ARK gespielt, und ich würde sagen, dass ein Großteil des Herumrennens, der nicht flüssigen Übergänge bei den Animationen sowie der allgemeinen Bewegung wie in vielen der Conan-Videos aussieht, die ich gesehen habe, und die mich stark an ARK erinnern – und das nicht auf eine wirklich gute Art und Weise.“

Zum Kampf schreibt Fallen10111 im selben Post: „Ziemlich mittelmäßig und manchmal etwas frustrierend. Die KI und ihre Wegfindung sind … unberechenbar, aber unter den richtigen Umständen auch vorhersehbar. Es ist sehr einfach, Leute mit Kopfschüssen mit einer Pistole zu erledigen. Der Nahkampf hat mir nicht so gut gefallen, aber das ist wohl eher eine persönliche Vorliebe.“

Zudem wünschen sich viele Spieler noch Feinschliff und Verbesserungen für die Handhabung der zahlreichen Werkzeuge, für das recht stark eingeschränkte Inventar oder das User Interface. Alles in allem kommt Dune: Awakening derzeit aber bei vielen Spielern richtig gut an. Habt ihr eventuell auch reingespielt? Wie ist euer Ersteindruck? Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer Übersicht: Alles zu Release, Preisen, Editionen und Inhalten von Dune: Awakening.