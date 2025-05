Die Sandwürmer sind schon jetzt die Stars von Dune: Awakening – Passt auf, wo ihr euer Bike abstellt

Bereits in der Beta von Dune: Awakening wird klar, dass die Sandwürmer zu den Highlights des Survival-MMOs von Funcom gehören. Wer auf so einen beeindruckenden „Shai-Hulud“ trifft, vergisst das garantiert nicht.

Was ist das für eine Beta? Die aktuelle Testphase von Dune: Awakening läuft auf Steam seit dem 9. Mai 2025, geht noch bis zum 12. Mai 2025 (um 23:59 Uhr MESZ), und für eine Einladung konnte man einen Zugriff über die Plattform von Valve anfordern oder sich das offizielle Twitch-Event von Funcom am 10. Mai geben. Zudem dürfen alle Vorbesteller des Survival-MMOs reinspielen.

Im Zuge des Beta-Wochenendes erwarten euch etwa 20 bis 25 Stunden Gameplay, wobei ihr den ersten Akt der Story erleben und drei Regionen des Spiels erkunden könnt. Ihr kämpft um euer Überleben, baut Unterkunft sowie Gadgets und legt euch mit den hiesigen Feinden an.

Der Story-Trailer zu Dune Awakening:

Die Begegnung mit dem Shai-Hulud

Was ist mit den Sandwürmern? Auf den ersten trefft ihr sehr früh im Spiel, wodurch jedem klar werden sollte, dass es unklug ist, auf freien Wüstenflächen ohne Not einen Spaziergang zu machen. Ab und an müsst ihr es jedoch riskieren – etwa, weil euch eine Quest in eine entfernte Bergregion schickt.

Dann solltet ihr entweder richtig flott unterwegs sein (etwa durch Skills oder ein Bike) oder euch sehr vorsichtig bewegen – bei letztgenannter Option machen euch aber Hitze und Durst irgendwann zu schaffen.

Bewegt ihr euch zu laut über den Sand, zieht ihr die Aufmerksamkeit eines Sandwurmes auf euch, was das Interface mit einem entsprechenden Warnsignal begleitet. Die Angriffe der Ungetüme fallen dabei zweigeteilt aus: Erst brechen sie vertikal aus dem Boden in die Höhe, dann rasen sie mit geöffnetem Maul auf ihr Opfer zu.

Wie ist es, auf einen Sandwurm zu treffen? Da sie echt groß und verflucht schnell sind, ist es gar nicht so leicht, einem Wurm zu entkommen. Das zeigt beispielsweise die Aufnahme von Sekhen auf Reddit, der dem anstürmenden Shai-Hulud nur knapp ausweichen kann, während es einen anderen Spieler erwischt.

Dass ihr zudem aufpassen solltet, wo ihr euer Bike abstellt, zeigt ein anderes Video von asmallman auf Reddit.

PikeUK wiederum wurde vom aus dem Boden ausbrechenden Sandwurm so unglücklich getroffen, dass er sich danach wie ein Kreisel gedreht hat, und zwar auf dem Kopf (via Reddit).

Was passiert, wenn man erwischt wird? MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat Dune: Awakening bereits live bei den Entwicklern in Oslo zocken können und wurde am Ende seiner Session ebenfalls von einem Wurm gefressen. Sein Ergebnis: Das gesamte Inventar sowie die Ausrüstung sind futsch.

Laut MMO-YouTuber Entenburg (via YouTube) landet man in dem Fall aber bei einem besonderen NPC, der einen immerhin einmalig mit einem Sandbike zurückbringen kann, wodurch man vergleichsweise sicher zurück zur Basis kommt, um sich neu auszurüsten. Dennoch ist die Strafe hier weiterhin härter als bei einem normalen Ableben, bei dem man sich die verlorene Ausrüstung zurückholen kann.

Wie reagiert die Community auf die Sandwurm-Begegnungen?

balltongueee schreibt auf Reddit: „Ehrlich gesagt, dieser Wurm ist so gewaltig. Es ist furchterregend, die Wüste zu durchqueren oder einfach nur auf ihr zu sein.“

Funcom_Ignasis witzelt auf Reddit: „Gepriesen sei Schadenfreude Hulud.“

Crimsonyx hat es auch schon erwischt, via Reddit: „Wurde sonst noch jemand von einem gejagt und dann von einem anderen gefressen? Ich hatte meine Kamera nach hinten, um zu checken, und dann sind ich und mein Kumpel direkt in einen anderen Wurm gelaufen!“

Eines der großen Highlights im Universum von Dune sind die riesigen Sandwürmer, die auf dem Planeten Arrakis ihr Unwesen treiben. Doch sie sind mehr als riesige Tiere, auch wenn man das in den Filmen nicht merkt. Sie sind essenziell für die Infrastruktur des Universums. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Alle kennen die Sandwürmer aus Dune, aber die wenigsten wissen, was sie wirklich sind