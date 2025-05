Dune: Awakening Beta vom 9. bis 12. Mai 2025 – Alles zu Startzeit, Umfang, Zugänge

Vom 9. bis 12. Mai 2025 läuft auf Steam ein groß angelegtes Beta-Wochenende für Dune: Awakening. MeinMMO fasst euch alles Wichtige zu Startzeit, Inhalten und Zugängen zusammen.

Wann startet die Beta genau? Die letzte Testphase vor dem finalen Launch am 10. Juni 2025 läuft auf Steam vom 9. bis 12. Mai 2025. Los geht’s also am Freitag, ab 14:00 Uhr MESZ, das Ende der Beta soll dann am Montag, um 23:59 Uhr MESZ sein.

Wie komme ich in den Beta? Zum Ersten gibt’s auf Steam die Möglichkeit, für die Beta einen Zugriff anzufordern. Einen garantierten Zugang gibt’s auf diese Art aber wohl nicht. Wenn ihr eine Einladung erhaltet, werdet ihr per E-Mail benachrichtigt.

Zum Zweiten findet am 10. Mai 2025 ab 21 Uhr ein Stream statt, über den zehntausende Beta-Zugänge verteilt werden sollen. Wo? Auf Twitch!

Wer darüber hinaus seine E-Mail-Adresse auf duneawakening.com (über den Reiter „Beta“) registriert, soll seine Chance erhöhen, einen Beta-Zugang zu erhalten.

Der Story-Trailer zu Dune Awakening:

Umfang der Beta von Dune: Awakening

Was erwartet mich in der Beta? Im Zuge des Beta-Wochenendes erwarten euch etwa 20 bis 25 Stunden Gameplay, wobei ihr den ersten Akt der Story erleben und drei Regionen des Spiels erkunden könnt. Dabei nimmt euch ein Reise-Feature an die Hand, das Spieler von Conan Exiles bereits kennen dürften und über das ihr nach und nach immer neue Rezepte und Werkzeuge erlernt.

Wer dieser Reise folgt, wird sich eine erste Basis, Waffen, Rüstungen sowie ein Sandbike bauen. Euch erwarten Forschungsstationen, Camps, Sandwürmer-Angriffe und am Himmel patrouillierende Schiffe. Ihr kämpft gegen den Durst und die Hitze, und schaltet immer mehr Mittel frei, um euch den Überlebenskampf zu vereinfachen.

Wer sich bereits vorab zum Spiel informieren möchte, etwa was das Zusammenspiel mit Freunden oder die bestmögliche Serverwahl angeht, schaut hier vorbei:

Falls ihr selbst keine Zeit am Wochenende habt oder aktuell überlegt, ob Dune: Awakening überhaupt etwas für euch ist, hilft euch eventuell der nachfolgende Anspielbericht von MeinMMO-Redakteur und Survival-Connoisseur Benedict Grothaus, der das neue Funcom-Spiel bereits ausgiebig zocken konnte:

Im Laufe des Tages werden wir noch einen Übersichtsartikel zu den Klassen veröffentlichen und hier ergänzen.

Dune: Awakening erscheint am 10. Juni 2025 mit einem Buy2Play-Modell. Es gibt keine vorher laufende Early-Access-Phase, sondern ihr kauft die fertige Vollversion. Das Survival-MMO kommt ohne Abo aus und möchte neue Updates sowie Inhalte kostenlos anbieten. Was sonst noch wichtig ist, erfahrt ihr hier: Alles zu Release, Preisen, Features und Editionen von Dune: Awakening