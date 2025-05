Mit Freunden gemeinsam Dune: Awakening spielen – Dabei müsst ihr einiges beachten

Das ikonische Alien in einem beliebten Anime sieht nur deshalb so aus, weil der Zeichner faul war

Dune: Awakening erscheint am 10. Juni 2025 mit einem Buy2Play-Modell. Es gibt keine vorher laufende Early-Access-Phase, sondern ihr kauft die fertige Vollversion. Das Survival-MMO kommt ohne Abo aus und möchte neue Updates sowie Inhalte kostenlos anbieten. Was sonst noch wichtig ist, erfahrt ihr hier: Alles zu Release, Preisen, Features und Editionen von Dune: Awakening

Grundsätzliche Informationen zum Aufbau der Server und Welten findet ihr hier: Atreides versus Harkonnen – so funkionieren Landsraad, Fraktionen und Gilden in Dune: Awakening .

Was kommt dann zum Launch dazu? Die Version von Dune: Awakening, die am 10. Juni 2025 erscheint, bietet dann die vollständige Story, insgesamt 12 Regionen, die sozialen Hubs Arrakeen sowie Harko Village, die Überlandkarte, den Bau von Ornithoptern sowie Buggies und einiges mehr.

Am wichtigsten ist es, dass ihr euch mit euren Freunden für eine Welt entscheidet und euch Charaktere auf den diversen Servern dieser Welt erstellt. Wenn sich eure Freunde auf eurem Server befinden, gibt es keine Restriktionen für das gemeinsame Spielen. Ihr könnt die Story erleben, die Welt erkunden, Gruppen aufmachen, derselben Gilde beitreten und so weiter.

Am Ende sind durch die zahllosen Fragen aus der Community und den vielen Antworten der Devs über 1.100 Kommentare zusammengekommen. Im Folgenden fasst euch MeinMMO die wichtigsten Erkenntnisse aus der „Ask me Anything“-Runde zusammen.

Was war das für eine „Ask me Anything“-Runde? Damit alle Interessierten mit möglichst viel Wissen in den vom 9. bis 12. Mai auf Steam stattfindenden Stresstest von Dune: Awakening starten können, gab’s auf Reddit jetzt noch einmal eine ausgiebige Fragerunde mit den folgenden Funcom-Entwicklern:

In einer „Ask me Anything“-Runde auf Reddit haben die Entwickler von Dune: Awakening allerlei Details zum neuen Survival-MMO verraten. MeinMMO fasst euch das Wichtigste zusammen.

