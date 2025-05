Dune Awakening: Atreides versus Harkonnen – so funkionieren Landsraad, Fraktionen und Gilden

In Dune: Awakening steht der Kampf zwischen den Häusern Atreides und Harkonnen im Fokus der Story sowie diverser Features. MeinMMO fasst euch zusammen, wie das mit den Fraktionen, Gilden und dem Landsraad funktioniert.

Ihr habt sicherlich mitbekommen, dass sich die Handlung von Dune: Awakening von den Büchern sowie den Filmen unterscheiden wird. Paul Atreides wird nie geboren. Stattdessen hört seine Mutter, Lady Jessica, auf die Anweisungen der Bene Gesserit und bringt ein Mädchen auf die Welt. Als Belohnung wird sie weiter ausgebildet und kann so den Angriff auf Arrakis vorhersagen.

Das wiederum sorgt dafür, dass das Haus Atreides die Falle der Harkonnen sowie den Angriff auf Arrakeen überlebt. Auf dem Wüstenplanet entbrennt über Jahre ein Krieg um Arrakis und das Spice, in den alle Spieler schließlich geworfen werden.

Der Story-Trailer zu Dune Awakening:

Wie wichtig sind die Fraktionen?

Die Häuser Atreides und Harkonnen spielen natürlich in der Story der alternativen Zeitlinie eine wichtige Rolle, aber nicht nur. Über eine Art Questreihe könnt ihr euch nämlich auch mit eurem Charakter einer der beiden Fraktionen anschließen und sogar mit eurer Gilde einem der Häuser die Treue schwören.

Beachtet dabei: Wenn ihr selbst zu den Atreides gehört, eure Gilde sich aber den Harkonnen anschließt, ist für euch in dieser Gemeinschaft kein Platz mehr – andersherum genauso. Wenn ihr mit Freunden gemeinsam in einer Gilde sein möchtet, sprecht euch also vorher bezüglich der Fraktionswahl ab.

Aber: Ihr habt in Dune: Awakening pro Charakter einmal die Chance, euer Haus zu hintergehen und die Fraktion zu wechseln. Das solltet ihr euch jedoch gut überlegen, da ihr euch so einige Feinde macht, die euch den Verrat übelnehmen.

Ihr könnt euch übrigens die Baustile beider Fraktionen erspielen und diese beim Bau nach eigenem Gusto mischen. Es dürfte euch aber sehr viel leichter fallen, euch das Design eures Hauses zu verdienen.

Wer kein PvP in Dune: Awakening machen möchte, kann dennoch hunderte Stunden Spaß mit dem Spiel haben.

Was ist mit PvP?

In bestimmten Bereichen der Spielwelt sowie in der Tiefen Wüste ist PvP aktiviert. Es gibt keine Pflicht, diese Orte zu besuchen oder dort gegen andere Spieler zu bekämpfen.

Wenn ihr dennoch auf beispielsweise Ressourcen aus der Endgame-Zone scharf seid, aber kein PvP machen möchtet, besitzt jede Klasse Skills, um zur Not aus einem ungewollten Kampf entkommen zu können. Zu diesem Zeitpunkt seid ihr bereits um die 100 Stunden in Dune: Awakening unterwegs und solltet die entsprechenden Fähigkeiten recht gut kennen.

Innerhalb einer PvP-Zone ist „friendly fire“ übrigens nur für Gruppenmitglieder deaktiviert. Spieler eurer Gilde oder Fraktion, die nicht zu eurer Gruppe gehören, nehmen durch eure Angriffe normalen Schaden.

Welten, Server, Sietches – wie funktioniert das in Dune: Awakening?

Jede Welt von Dune: Awakening besteht aus mehreren Servern, die auch Sietches genannt werden. Auf jedem Sietch können sich zeitgleich maximal 40 Spieler zeitgleich befinden – für jeden Server wird es eine eigene Warteschlange geben, wenn sich dort mehr Dune-Fans einloggen möchten.



In weiten Teilen der offenen Welt kann man nur die Spieler sehen, die auf demselben Sietch spielen wie man selbst. Ausnahmen sind die Endgame-Zone der Tiefen Wüste sowie die sozialen Hubs (Hauptstädte) des Spiels, in denen sich hunderte Spieler zeitgleich befinden können.

Hier seht ihr den grundsätzlichen Aufbau der Welten und Server von Dune: Awakening.

Wichtig: Ihr müsst euch nicht auf demselben Sietch befinden, wie eure Freunde, um gemeinsam Dune: Awakening spielen zu können. Ihr müsst euch jedoch auf derselben Welt wie eure Freunde befinden.



Wenn das der Fall ist, könnt ihr mit euren Freunden eine Gruppe aus bis zu vier Charakteren aufmachen, euch zu dem Handelsposten teleportieren, der euren Kumpels am nächsten ist, und dann gemeinsam fast alle Inhalte des Survival-MMOs erleben, auch die Story und Story-Missionen. Der Zusammenschluss in Gilden aus bis zu 32 Spielern ist Sietch-übergreifend möglich.



Das Einzige, das nicht geht: Auf einem anderen Sietch ein eigenes Grundstück erhalten und dort bauen. Ihr könnt jedoch eurem Freund dabei helfen, seine Basis hochzuziehen.

Ihr könnt gemeinsam mit Freunden große Basen hochziehen. Das Grundstück gehört aber nur einem Charakter, der von dem jeweiligen Sietch kommt.

Was ist der Landsraad?

Der Landsraad ist ein mächtiger, politischer Zusammenschluss der großen Adelsfamilien innerhalb des Imperiums. In Dune: Awakening besteht der Landsraad dabei aus 25 Häusern, deren Repräsentanten ihr im Spiel antreffen könnt.

Jede Welt von Dune: Awakening wird ihren eigenen Landsraat haben, und alle Spieler innerhalb der Welt, die einer Gilde sowie einer der beiden Fraktionen angehören, können durch Endgame-Aktivitäten ihren Beitrag leisten, um den Landsraat auf die Seite der eigenen Fraktion zu bringen.

Dafür müssen sie die Aufgaben der Repräsentanten der Familien abschließen und auf die Art möglichst viele der 25 Häuser für die nächste, wöchentlich stattfindende Wahl auf die Seite der Atreides oder Harkonnen bringen.

Die Ziele ändern sich dabei Woche für Woche und die Community muss gemeinsam jedes Mal aufs Neue herausfinden, womit man die Häuser im aktuellen Turnus bezirzen kann. Mal soll man bestimmte Gegenstände herstellen und liefern, mal Ressourcen sammeln, Kontrollpunkte einnehmen oder die Welt erkunden und etwa abgestürzte Schiffe aufspüren.

Wenn ihr es mit eurer Fraktion schafft, alle 5 Häuser eine Reihe, Zeile oder diagonal verbunden von euch zu überzeugen, ist die Landsraad-Wahl sofort vorbei.

Die Landsraad-Wahl – was bringt der Sieg?

Die Fraktion, die zuerst bestimmte Häuser oder am Ende der Woche die meisten Häuser für sich gewinnen konnte, darf dann bestimmten, welches Dekret in den nächsten Tagen aktiv sein wird. Je größer der Beitrag einer Gilde, desto größer der Einfluss auf die Wahl des Dekrets – stets stehen drei zur Wahl, von denen eines ausgewählt wird. Jeder Gildenleiter stimmt dabei für seine Gilde ab.

So ein Dekret kann es beispielsweise sein, dass der siegreichen Fraktion einer von mehreren möglichen Händlern zur Verfügung steht, der besondere Rezepte sowie einige der besten Items im Spiel verkauft – darunter Rüstungen, Waffen, Werkzeuge oder auch Fahrzeuge.

Spannend: Nach dem Launch von Dune: Awakening soll irgendwann eine weitere Fraktion ins Spiel kommen, die vor allem die Aufgabe hat, den Landsraad nachhaltig auszubalancieren – etwa, wenn die Fraktions-Balance auf einer Welt aus den Fugen gerät. Mit dieser Fraktion sollen diverse neue Mechaniken verknüpft sein, über die es bislang keine Details gibt.

Oder ihr reduziert für eine Woche die Reparatur-, Herstellungs- oder Verfeinerungskosten. PvP-Gemeinschaften wollen indes vielleicht Full-Loot in der Tiefen Wüste aktivieren, also dass man besiegte Spieler in der Endgame-Zone komplett ausrauben darf.

Darüber hinaus bekommen alle Spieler – egal, ob gewonnen oder nicht -, die sich an den Aktivitäten beteiligt haben, auch persönliche Belohnungen. Ihr könnt euch etwa Solari (die Geldwährung im Spiel), Ressourcen oder Schemata verdienen. Als Lohn winken aber auch die Farben eures Hauses, die ihr bei der Herstellung neuer Rüstungen nutzen dürft.

Dune: Awakening erscheint am 10. Juni 2025 mit einem Buy2Play-Modell. Es gibt keine vorher laufende Early-Access-Phase, sondern ihr kauft die fertige Vollversion. Das Survival-MMO kommt ohne Abo aus und möchte neue Updates sowie Inhalte kostenlos anbieten. Was sonst noch wichtig ist, erfahrt ihr hier: Alles zu Release, Preisen, Features und Editionen von Dune: Awakening