Die Entwickler von Dune: Awakening erklären, wie viel MMO in ihrem Survival-Spiel steckt

Das Survival-MMO Dune: Awakening hat in der Vergangenheit viele Spieler mit Fragen zum tatsächlichen Genre des Spiels zurückgelassen. Jetzt haben die Entwickler erklärt, wie viel MMO wirklich in ihrem Survival-Game steckt.

Was ist das für ein Spiel? Dune: Awakening ist ein Survival-MMO von Entwickler Funcom, die bereits für Conan Exiles, Age of Conan oder auch The Secret World bekannt sind. Das Survival-Game für das Dune-Universum setzt euch auf den Wüstenplaneten Arrakis aus, auf dem ihr zunächst im typischen Stil des Survival-Genres überleben müsst.

Später soll sich das Gameplay dann mehr Richtung MMO wandeln. Bislang war aber noch nicht genau klar, welche MMO-Elemente es wirklich im Spiel geben wird und ob man in Dune: Awakening auch wirklich das „Massively“ von „Massively Multiplayer Online“ umsetzen wird. Jetzt haben die Entwickler genau das konkretisiert.

So viel MMO(RPG) steckt in Dune: Awakening

Was haben die Entwickler bekannt gegeben? Die Entwickler von Dune: Awakening haben in einem neuen Post auf Steam über die Aspekte gesprochen, bei denen ihr Spiel von den klassischen Survival-Mechaniken abtritt. Dabei klären sie auch viel über die MMO-Elemente des Titels auf.

Als erstes MMO-Feature nennen die Entwickler serverweite Chats, über die man sich vernetzen, Handel treiben, aber auch mit anderen Spielern in der Nähe schreiben kann. All das geht auch in den sogenannten Social-Hubs, die als Treffpunkte für alle Spieler einer Welt dienen. Dort muss man beispielsweise zwingend hin, um die regelmäßigen Steuern für große Grundstücke zu bezahlen.

Ein typisches MMO-Feature in Dune: Awakening ist die Börse, die wie ein Auktionshaus aus MMORPGs funktionieren soll und den Handel zwischen mehreren Servern einer Welt ermöglicht. Es gibt ebenfalls NPCs als Questgeber wie in typischen MMORPGs. Sie schicken euch auf Missionen und belohnen euch anschließend mit Loot.

Auch Dungeons gibt es in Dune: Awakening, im Spiel werden sie imperiale Teststationen genannt. Sie sind ein Teil der Geschichte des Survival-MMOs, können aber ebenso für Loot besucht werden.

Mit den Harkonnen und Atreiden gibt es im Survival-MMO auch zwei verfeindete Fraktionen, denen ihr euch alleine oder zusammen mit eurer Gilde anschließen könnt. Jedes Haus bietet dabei Belohnungen wie einzigartige Baupläne und Bauteile. Solch ein Fraktionensystem nutzen auch erfolgreiche MMORPGs wie WoW oder Star Wars: The Old Republic.

Das Kampfsystem mit den Archetypen und Skill-Bäumen soll außerdem eher wie in einem MMORPG als in einem typischen Survival-Game funktionieren. Ihr könnt euren Charakter leveln und Fähigkeitspunkte verteilen.

Wissenswert: Gruppen bestehen in Dune Awakening aus bis zu 4 Spielern, Gilden aus bis zu 32 Spielern. Ihr könnt euch dabei auch mit Spielern anderer Server zusammentun, solange alle Charaktere zur selben Welt gehören.

Ist Dune: Awakening wirklich „massively“? Während ihr viel Zeit im Hagga-Becken eures Servers verbringt, in dem sich stets bis zu maximal 40 andere Spieler tummeln, bietet Dune: Awakening mit den bereits erwähnten sozialen Hubs und mit der Tiefen Wüste Regionen, in denen sich hunderte Spieler treffen können.

Die Tiefe Wüste ist in erster Linie ein großes PvP-Gebiet, in dem die wertvollsten Ressourcen und Belohnungen auf mutige Spieler und Gilden warten. Das Gebiet dient als Endgame-Inhalt und verändert durch die hiesigen Stürme regelmäßig sein Aussehen.

Laut den Entwicklern versucht ein System hinter Dune: Awakening zu verhindern, dass sich zu viele Spieler gleichzeitig an einem Ort tummeln. Ob man im Spiel also wirklich mehr als 100 Spieler zeitgleich sehen wird, bleibt abzuwarten.

Kann man Dune: Awakening auch alleine spielen? Es gibt keinen Singleplayer oder Offline-Mode für Dune: Awakening, aber ihr müsst euch nicht mit anderen Spielern zusammentun, um große Teile des Spiels zu sehen. Viele der Missionen, Dungeons und anderen Inhalte lassen sich auch alleine erleben. Zudem besitzen alle Klassen Skills, um aus PvP-Situationen flüchten zu können.

Private Server von Dune: Awakening wollen die Entwickler im Nachgang veröffentlichen, aber auch dort soll es eine gemeinsame Tiefe Wüste geben, die euch nicht ganz alleine gehört. Wenn ihr das Survival-MMO zum Start mit Freunden gemeinsam spielen wollt, müsst ihr aufpassen: Mit Freunden gemeinsam Dune: Awakening spielen – Dabei müsst ihr einiges beachten