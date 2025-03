Fans bauen in einem deutschen Survival-Spiel die große Stadt der Zwerge aus Herr der Ringe nach, brauchen dafür weder Mods noch Cheats

Pokémon GO: Thermopod fangen – So klappt es ab heute

Wie kommt das Projekt bei der Community an? In den Kommentaren erhält das Projekt durchweg begeistertes Feedback und sogar die Entwickler von Enshrouded selbst zeigen sich sprachlos:

Erebor war nicht das erste Projekt der Fans : Bereits vor einigen Monaten hatte Kontreck mit seiner Community mit Minas Tirith eine weitere berühmte Stadt aus dem Universum zu Herr der Ringe nachgebaut (via YouTube ). Dafür haben sie zunächst ein 3D-Modell der Vorlage erstellt, an dem sich später orientiert wurde.

Über 15.000.000 Blöcke davon nimmt die Stadt an sich ein. Für das Projekt haben sie ganze 74 Tage und insgesamt rund 10.000 Stunden gebraucht. In einem etwas über 4 Minuten langem Video zeigt der YouTuber nun das Endprodukt des Projekts.

Wie haben die Fans die Stadt gebaut? In einem Community-Projekt des deutschen YouTubers Kontreck haben sich rund 33 Personen zusammengeschlossen, um die legendäre Zwergenstadt Erebor im Survival-Spiel Enshrouded nachzubauen. Dafür haben sie rund 220.000.000 Blöcke selbstständig abgebaut – dafür also weder Mods noch Cheats verwendet.

Im Rahmen eines aufwändigen Community-Projekts haben Fans in Enshrouded die berühmte Stadt Erebor aus der Welt von Herr der Ringe nachgebaut. Dafür haben sie keinerlei Mods oder Cheats verwendet, sondern lediglich das, was ihnen das Spiel geboten hat.

