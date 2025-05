AAA-Spiele werden immer teurer – Hier sind 9 gute Games auf Steam, für die ihr nicht so viel zahlen müsst

V Rising ist ein Survival-Spiel, bei dem ihr in die Rolle eines Vampirs schlüpft. Auf eurer Jagd nach Blut müsst ihr euch jedoch vor Sonnenlicht in Acht nehmen....

Black Myth: Wukong ist ein neues Action-RPG, in dem ihr die Rolle des Affenkönigs Sun Wukong einnehmt. Das Spiel orientiert sich an dem Roman „Die Reise nach We...

Larian hat so viel Zeit und Arbeit in die verschiedenen Möglichkeiten gesteckt, dass so ziemlich jede Interaktion zu einem anderen Ergebnis führt. Insbesondere diese Freiheit hat dazu geführt, dass Spieler selbst nach tausenden Stunden noch neue Dinge entdecken und einfach nicht aufhören können, immer wieder neu anzufangen.

Wer die letzten 2 Jahre nicht durchgehend geschlafen hat, kennt Baldur’s Gate 3 zumindest vom Namen her. Entwickler Larian hat es geschafft, ein Spiel mit so viel Traktion zu veröffentlichen, dass selbst einige Mainstream-Medien darüber berichtet haben.

