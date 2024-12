Spieler entdeckt nach 1.500 Stunden eine seltene Interaktion in Baldur’s Gate 3, welche man nur in der moralischen Grauzone erleben kann

Obwohl sich Baldur’s Gate 3 bereits im 2. Jahr befindet, existieren weiterhin genug neugierige Spieler, welche bereit sind hunderte von Stunden in das Spiel zu investieren, um weiterhin neue und vielleicht sogar noch unentdeckte Kleinigkeiten zu finden. Warum Baldur’s Gate 3 sogar noch erfolgreicher ist als am Start, erfahrt ihr hier: Baldur’s Gate 3 erfreut sich im zweiten Jahr sogar noch größerer Beliebtheit und das hat einen ganz bestimmten Grund

Der Fakt, dass die benötigten Bedingungen in dem gleichen Playthrough so moralisch abweichend voneinander sein müssen, macht diese Interaktion so selten.

Was macht die Interaktion so selten? Um die Interaktion auszulösen, müssen die bereits genannten Bedingungen erfüllt sein. Arabella ist tot, Kagha lebt und der Druidenhain wurde gerettet.

Spieler trauern um einen Begleiter in Baldur’s Gate 3, weil er jetzt nie so gut wird, wie er sein könnte

26 Jahre altes Buch erklärt, warum ihr in Baldur’s Gate 3 starken Loot in alten Kisten findet

Bei der ersten Begegnung zwischen Kagha und Arabella wird Arabella von Kaghas Schlange bedroht. Wenn man nicht eingreift oder falsch argumentiert, wird Kagha ihrer Schlange erlauben, das Tiefling-Kind zu töten. Falls Kagha am Ende des ersten Aktes noch lebt und der Druidenhain vor den Goblins gerettet wird, beschließen Arabellas Eltern sich selbst an Kagha zu rächen, indem sie sie vergiften. Auf Reddit teilt der Spieler Bilder aus der Szene.

Was passiert in der Interaktion? Es handelt sich um eine Situation aus dem ersten Akt des Spiels. Sie beinhaltet Kagha, die übergangsweise den Druidenhain leitete, und die Eltern des Tiefling-Kindes Arabella, wobei vor allem ihre Mutter Komira relevant ist.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to