„Ich werde es einfach raubkopieren“ – Fans eines neuen Shooters haben genug von den hohen Preisen im Gaming, wollen keine 80 € ausgeben

Schon seit längerem sind die Preise für Videospiele ein rege diskutiertes Thema. Games werden teurer, doch wo ziehen Fans irgendwann die Grenze und sagen nein? Spieler in den sozialen Netzwerken haben scheinbar eine Antwort darauf.

Womit können sich Gamer nicht anfreunden? Die Preiserhöhungen im Gaming. Dieser Prozess findet schleichend statt und sorgt dafür, dass neue Games zukünftig zu erhöhten Preisen auf den Markt gebracht werden. Nintendo hat es mit der Ankündigung diverser Titel für die Nintendo Switch 2 vorgemacht.

Andere Firmen ziehen langsam auch nach und trauen sich ihre Preise anzuheben, darunter auch die Macher des neuen Spiels „Doom: The Dark Ages“. Fans haben sich die Preise angesehen und sind so gar nicht begeistert.

Doom soll teurer werden und Fans sind unzufrieden

Was sagen Fans zu der Preissteigerung? In einem Reddit-Post wird das neue Spiel von Doom bezüglich des Preises analysiert. Das Spiel stellt vor allem für Europäer eine Preissteigerung dar, denn obwohl normale Vollpreistitel 59,99 € bis maximal 69,99 € kosten, soll Doom bis zu 79,99 € kosten.

Für Fans ist das mittlerweile viel zu viel und je nachdem, wo sie sich befinden, steigt der Preis sogar noch mehr. Spieler kommentieren das Thema wie folgt:

„87,27 in Norwegen… Ich werde es einfach raubkopieren. Ich habe die Nase voll von diesen Preisen…“ – PheIix

„Ja, Mann, das ist etwa 1/5 meines Gehalts.“ – Berichtet DuckSleazzy, ein Fan aus Indien

„Glaubst du, du hast es schlecht? Das Spiel kostet hier 70 £, was 93 USD entspricht.“ – Kxshyp0p

„120 Dollar AUD, was für ein Witz.“ – Vexziee

Muss ich so viel bezahlen, um Doom zu spielen? Nein, das Gute bei Doom: The Dark Ages ist, dass es gleich zum Release im Game Pass landet. Ihr könnt also durch das Abo an das Spiel gelangen, ohne den exorbitanten Preis zahlen zu müssen.

Warum unterscheiden sich die Preise so sehr? Wenn man die Preise vergleicht, könnte man meinen, dass Spieler in den USA sehr günstig an ihre Spiele rankommen können- das täuscht aber. Je nachdem, wo sich der interessierte Käufer auf der Welt befindet, gelten andere Steuerregelungen – diese beeinflussen schlussendlich auch den Kaufpreis des Spiels.

Während Fans in der EU ihre Steuern sofort mit dem eigentlichen Kaufpreis sehen können, sieht das in den USA anders aus. Dort werden die Preise ohne Steuern ausgeschrieben. Wenn es dann zur Kasse geht, werden, je nachdem in welchem Bundesstaat man sich befindet, die jeweiligen Steuern draufgerechnet.

Im Grunde sieht das dann auf den ersten Blick günstiger aus, doch auch die Amerikaner müssen mehr bezahlen. Möchtet ihr mehr zu Doom: The Dark Ages erfahren, haben wir für euch die passende Übersicht parat: Das neue Doom spielt sich wie ein richtig harter Shooter, aber etwas fehlt