Ein Survival-Spiel aus Deutschland hat 18.000 Spieler auf Steam, will jetzt, dass ihr auch nachts raus geht

Vor allem die Erkundung mit dem Gleiter und die verstreuten Rätsel-Türme machen Enshrouded einzigartig. Das Miasma ist eine neue Art, an Gefahren heranzugehen und teilt die Welt an unterschiedlichen Stellen in „sicher“ und „gefährlich“ ein. Hier auf MeinMMO zählt Enshrouded zu den besten Survival-Games für PC, Xbox und PS5 .

Die Entwickler stellen die Highlights von Update 6 „Thralls of Twilight“ in Enshrouded vor

Wo die Welt im vergangenen Update „Souls of the Frozen Frontier“ noch größer geworden ist , liegt der Fokus mit Update 6 offenbar darauf, bestehende Inhalte zu verbessern und auszubauen. Update 6 ist ab sofort verfügbar. Der 1.0-Release ist für 2026 angepeilt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to