Neues postapokalyptisches Survival-Spiel wird auf Steam heftig kritisiert, Gamer warnen, ihr sollt euch nicht von Trailern täuschen lassen

Ein neues Survival-Spiel in postapokalyptischem Stil ist gerade erst auf Steam erschienen und erntet schon massenhaft negative Kritiken. Mehr noch, die Spieler warnen sogar davor, dass das Spiel seinen Trailern nicht gerecht wird.

Um welches Spiel geht es? Bei dem Spiel handelt es sich um „Darkest Days“, einem kostenlosen Survival-Spiel mit Open World. Ihr kämpft als ein Überlebender allein oder im Multiplayer gegen Horden von Zombies, während ihr versucht, in der postapokalyptischen Welt zu überleben. Dabei bieten sich euch verschiedene Action-, Rollenspiel- und Survival-Elemente.

Neben der Erkundung der offenen Welt sammelt ihr Ressourcen, baut Basen und nutzt dabei ein breites Arsenal an Waffen, Fahrzeugen und Fähigkeiten. Das Spiel kann im PvP wie PvE gespielt werden.

Darkest Days ging gestern, am 24. April 2025, an den Start und hatte seither im Peak eine Spielerschaft von rund 4.084 gleichzeitigen Spielern (via SteamDB). Ebenso ist Darkest Days auf iOS- und Android-Geräten sowie im Epic Games Store erhältlich. Zwar klingt die Beschreibung des Spiels umfangreich und die Trailer sehen vielversprechend aus, doch Spieler sind da anderer Meinung.

Lediglich rund 23 % der Bewertungen auf Steam fallen positiv aus, sodass das Spiel derzeit bei einer Wertung von „Größtenteils negativ“ steht. Spieler warnen sogar davor, sich nicht von den Trailern überzeugen zu lassen und fühlen sich an das Desaster rund um „The Day Before“ erinnert.

Auch The Day Before hatte eindrucksvolle Trailer, die einen anderen Eindruck vermittelten:

„Sieht aus wie PUBG, klingt wie ein Mobile-Game, aber ohne den Spaß“

Warum warnen die Spieler vor Darkest Days? Spieler kritisieren vor allem die technische Qualität, die sich in einem miserablen Zustand befinden soll. Grundsätzlich sei der Zustand des Spiels schlecht und käme nicht an den Eindruck heran, den die Trailer vermittelten.

Ein zusätzlicher Kritikpunkt sei das Bezahlmodell. Zwar sei Darkest Days grundsätzlich kostenlos, biete aber massive und aufdringliche Mikrotransaktionen mit unverschämten Preisen an. User ExEDDoS fasst in den Reviews seinen Eindruck folgendermaßen zusammen (via Steam):

Lasst euch nicht von den cinematischen Trailern täuschen, es ist ein Mobile-Game auf dem PC. Sieht aus wie PUBG, klingt wie ein Mobile-Game, aber ohne den Spaß, dafür mit 89 $ Mikrotransaktionen und einer 25 $ Charakter-Story-Questline.

Ebenso häufig wird kritisiert, dass der Multiplayer-Modus erst ab Level 21 verfügbar sei und man sich bis dahin allein durchschlagen müsse. Zusätzlich merke man stark, dass das Spiel eher auf mobile Geräte ausgelegt sei. Im Google-Play-Store erhält Darkest Days derzeit 2,8 Sterne von 5, Tendenz sinkend (via Google Play, Stand: 25. April 2025 um 11:20 Uhr).

Besonders häufig wird in den Rezensionen auch der Vergleich zu dem kontroversen Spiel „The Day Before“ gezogen, das nicht nur mit einem Scam und einer fragwürdigen Rückkehr für Aufsehen sorgte, sondern auch noch Kritiker wegen Rufmord verklagte: The Day Before war mal das meist erwartete Spiel auf Steam – Jetzt verklagen die Macher eine Webseite wegen Rufmord