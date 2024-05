So erspielt ihr euch in Elder Scrolls Online im Juni ein Reittier für zwei und 100.000 Gold

In den kommenden Wochen könnt ihr euch in The Elder Scrolls Online ein ganz besonderes Reittier und 100.000 Goldstücke für die Portokasse verdienen. Was ihr dafür tun müsst? Lest weiter!

Was ist das für ein Reittier? Sobald am 3. Juni 2024 das Kapitel Gold Road erscheint, landet auch das neue Schriftlehre-System in Tamriel, mit dem ihr euch erstmals eigene Fertigkeiten erstellen könnt. Wer bis zum 1. Juli 2024 die zugehörige Errungenschaft „Erbe der Schola“ beziehungsweise „Erbin der Schola“ meistert, darf sich auf eine besondere Belohnung freuen.

In dem Fall erhalten Tamriel-Helden das Wegesruh-Soziusross als Reittier, das zwei Abenteuerlustige gleichzeitig auf seinem Rücken tragen kann. Auf den Konsolen läuft die Event-Phase aufgrund des späteren Launches übrigens vom 18. Juni bis zum 16. Juli.

Gold Road erscheint für die PC-Version von ESO am 3. Juni 2024. Hier der Trailer:

Einloggen im Juni, das lohnt sich

Was ist mit den 100.000 Gold? Die Summe gehört zu den neuen Anmeldebelohnungen für den Juni 2024. Die folgenden Beutestücke fürs tägliche Einloggen haben die ESO-Entwickler bisher angekündigt:

500 Siegel der Bestrebungen winken bei Tag 7

10 Universelle Analyseschriften gibt es, wenn ihr an 14 Tagen im Juni in Elder Scrolls Online einloggt

Tag 21 wird mit den 100.000 Goldstücken belohnt.

Was bietet Gold Road? Mit dem neuen Kapitel landet ihr in den Westauen, einer neuen Region des MMORPGs, die ihr in Teilen bereits aus Elder Scrolls: Oblivion kennen könntet – denkt nur an die Stadt Skingrad. Dort führen die Entwickler die Geschichte aus Necrom weiter, in der jetzt die frisch eingeführte Daedrafürstin Ithelia eine tragende Rolle spielen wird.

Die Quests von Gold Road sollen euch wieder etwa 30 Stunden lang beschäftigen. Zu den weiteren Highlights des Kapitels gehört das neue Feature der Schriftlehre, das euch eigene Zauber bauen lässt, eine frische 12-Spieler-Prüfung und ein neues Welt-Event. Und natürlich werden auch Systeme wie die Ruhmesgeschichten weiter ausgebaut. Alle Details zu ESO: Gold Road findet ihr hier.