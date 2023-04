Noch 1 Jahr nach Release zeigt Elden Ring mir, was ein neuer AAA-Titel wirklich bieten muss

Elden Ring ist ein Spiel, das 2022 positiv geprägt hat. Es gab vielen Gamern die Möglichkeit endlich etwas zu spielen, das frisch und neu war und vor allem wieder Spaß gemacht hat. Warum ich also das Game von FromSoftware als Paradebeispiel dessen nehme, was heutzutage ein AAA-Titel bieten muss, erfahrt ihr hier.

Wer schreibt hier? MeinMMO-Autor Christos Tsogos ist ein langjähriger Souls-Fan und hat tausende Stunden in den Franchises von FromSoftware verbracht. Neben Souls spielt er aber auch andere Genres wie Shooter oder MMOs und ist nicht abgeneigt Neues auszuprobieren.

Trotz der „Vielfalt“, die es momentan im Gaming gibt, schaue ich immer mal wieder nostalgisch auf Elden Ring zurück und vermisse die Zeit, in der mich ein Spiel so gepackt hat wie dieses.

Es ist immer seltener geworden und das wundert mich, denn wir haben so viele AAA-Titel auf dem Markt und doch gehe ich gähnend an ihnen vorbei. Elden Ring hat mir gezeigt, woran das liegt.

Elden Ring ist ein erfolgreiches Risiko gewesen

Der Gaming-Markt ist ein langweiliger Haufen, der sich immer wieder wiederholt. Viele Games bekannter IPs, wie Assassin’s Creed, CoD oder FIFA überschwemmen den Markt mit ihrer Präsenz.

Sie sind schon seit langer Zeit ein fester Bestandteil der Branche und lassen sich gar nicht mehr wegdenken. Das Problem ist nur, dass sie sich vom Spielprinzip her kaum weiterentwickeln. Sie bieten wenige Innovationen, bleiben ihren Mustern treu und wirken nur wie etwas Aufgewärmtes, das man schon seit Jahren vorgesetzt bekommt.

Mit Assassin’s Creed 2 konnte mich Ubisoft damals packen. Die Story rund um Ezio und seinen Rachefeldzügen gefiel mir, doch nachdem die Geschichte rund um Desmond beendet wurde, verschwand meine Lust darauf.

Ubisoft blieb aber seiner Erfolgsserie treu und so sorgten sie dafür, dass Assassin’s Creed genauso wie FIFA nur einer leblosen Kopie nach der anderen gleicht, die keine Risikos oder Experimente eingehen.

Elden Ring hingegen weicht von dem Prinzip der stagnierenden Innovation ab und wurde zur richtigen Zeit veröffentlicht.

Elden Ring hat trotz seines nischigen Genres viele beeindrucken können. Das Game bestraft jeden, ob Profi oder Anfänger. Es ist gnadenlos, bietet keine direkt erzählte Story und erschlägt viele Spieler mit seinen unzähligen Möglichkeiten, wie man ans Ende des Spiels gelangt.

Trotzdem hat es Elden Ring laut Forbes auf Platz 2 der meistverkauften Spiele 2022 geschafft und das, obwohl wir hier von einer neuen IP reden (via forbes.com).

Elden Rings Erfolg hatte einen guten Grund, denn FromSoftware hat nicht nur die Flaute ausgenutzt, in der sich die Gamer 2022 dank mangelnder Games befanden, sondern sie haben neue Dinge ausprobiert und das Risiko gewagt, zu versagen.

FromSoftware ist für seine “Dark Souls”-Reihe bekannt. Knallharte Spiele, die meist nur von Fans gezockt werden, weil sie so schwierig sind. Hidetaka Miyazaki, der Vater der Souls-Games, hat sich für Elden Ring aber was anderes ausgedacht.

Es sollte nicht nur eine neue Story bieten, sondern bekannte Elemente der Souls-Games mischen und sich mit einer offen begehbaren Welt zu etwas Neuem zusammensetzen. Dieses Risiko des möglichen Scheiterns wurde eingegangen und lässt sich jetzt dank der Verkaufszahlen und des Erfolgs sehen.

Bekannten Spielen fehlen die Experimente

Elden Ring war ein frischer Start. Ein neuer Titel ohne Vorgeschichte, in der die Spieler ohne Erwartungen rangehen konnten. Das kam gut an und große Studios sollten sich das zu Herzen nehmen. Bekannte Formeln wie FIFA und CoD werden immer gut verkauft, weil es sowieso keine adäquaten Titel gibt, die genau das bieten, was diese Titel bieten können.

Es sollten aber meiner Meinung nach dennoch Ressourcen in Experimente fließen. Neue Ideen oder Formeln getestet werden, die so noch keiner gesehen hat. Wie würde ein von Ubisoft gemachtes Hack and Slay aussehen? Oder ein Loot-Shooter von Nintendo? Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man mit kuriosen Ideen endlich für mehr Spannung in unserer gähnenden Bubble sorgen könnte, die Entwickler müssen sich nur trauen auch mal ein Risiko einzugehen.

Doch genug von mir, wie findet ihr die momentane Lage im Gaming? Findet ihr sie auch gähnend langweilig oder könnt ihr euch nicht beklagen? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

