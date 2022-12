Das lang ersehnte Open-World-Spiel hat jetzt endlich einen lang ersehnten guten Preis: Holt euch Elden Ring für PS4, PS5 und Xbox Series X und S bei Saturn zum Bestpreis von nur 39,99€.

Schon seit 2021 wurde Elden Ring heiß erwartet und hat, als es endlich erschienen ist, alle Erwartungen mehr als nur erfüllt. Wenn ihr noch zu denjenigen gehört, die auf einen Rabatt gewartet haben, um sich das Spiel zu holen, dann habt ihr jetzt Glück, denn bei Saturn bekommt ihr es jetzt besonders günstig.

Lohnt sich das Angebot?

Einige Spiele sind nach zehn Monaten schon wesentlich stärker reduziert als Elden Ring es derzeit ist. From Softwares Open World-Hit war aber erstaunlich selten im Angebot, was zweifellos mit dem großen Erfolg zusammenhängt: Das Spiel ist so gut, dass viele es auch zum Vollpreis kaufen. Unter diesen Umständen ist 39,99€ ein sehr guter Preis, insbesondere jetzt zum Weihnachtsgeschäft.

Apropos Weihnachtsgeschäft: Wenn ihr das Spiel jetzt bestellt, kommt es (laut Saturn) noch vor Weihnachten an! Der Versand ist derzeit sogar kostenlos. Falls ihr euch aber nicht sicher seid, ob dieses Jahr eine PS5 unter dem Baum liegt und daher überlegt, welche Version ihr kaufen sollt, keine Sorge. Die PS4-Version beinhaltet ein kostenloses PS5-Upgrade.

Was hat Elden Ring zu bieten?

Ein ausführliches Review zu Elden Ring könnt ihr euch bei unseren Kollegen von GameStar anschauen, aber kurz zusammengefasst: Es ist ein großartiges Spiel! Auf Metacritic hat es eine Wertung von glorreichen 96 von 100 und erst kürzlich wurde es bei den Game Awards zum Spiel des Jahres 2022 gekürt.

Das Spiel orientiert sich vor allem an anderen düsteren Action RPGs des Publishers From Software wie Dark Souls und Bloodborne. Dementsprechend fällt der Schwierigkeitsgrad recht hoch aus, aber auch Soulslike-Neulinge können damit viel Spaß haben. Insbesondere dank der Open World könnt ihr sicher viele schöne Stunden in Elden Ring verbringen.