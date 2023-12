Bei Amazon ist gerade die PC-Version von EA Sports FC 24 so günstig wie noch nie im Angebot. Jetzt kaufen und direkt herunterladen!

Seit dieser Saison ist die FIFA-Reihe Geschichte und wird vom neuen EA Sports FC 24 beerbt. Auf dem Platz ändert sich allerdings nur wenig und es wird das gewohnt spaßige Fußball-Gameplay geboten. Bei Amazon könnt ihr euch das Spiel jetzt für supergünstige 27,99€ schnappen.

EA Sports FC 24: FIFA-Nachfolger im Amazon-Angebot

So gut ist der Preis: Beim Preis verhält es sich in etwa so wie bei Real Madrids Mittelfeld-Juwel Jude Bellingham: Er war noch nie so gut wie jetzt! 34,99€ war bisher das höchste der Gefühle. Die UVP liegt mit 69,99€ sogar nochmal ein ganzes Stück darüber. Der Rabatt beträgt saftige 60%! (Quelle: geizhals.de)

So funktioniert’s: Anders als bei den meisten Bestellungen auf Amazon müsst ihr hier nicht warten, bis der Postbote an eurer Haustür klingelt. Sobald der Kauf abgeschlossen ist, findet ihr einen Code in eurem Amazon-Konto. Ihr bekommt außerdem eine E-Mail, in der der Code ebenfalls enthalten ist. Dann wechselt ihr auf eurem PC einfach in die EA App, meldet euch an und löst den Code ein. Das war’s schon. Einen Download später könnt ihr dann den virtuellen Platz betreten.

Nicht nur die aktuelle Saison: EA Sports FC 24 bietet natürlich wieder ein umfangreiches Paket mit so ziemlich allen Clubs und Spielern. Ihr könnt mit den aktuellen Kadern in den echten Ligen, Pokalwettbewerben und der Champions League antreten. Auch der Online-Modus ist erneut ziemlich umfangreich und in Ultimate Team baut ihr wie gewohnt euer eigenes Dreamteam zusammen.

Der Support geht aber sogar noch darüber hinaus. Wie kürzlich angekündigt wurde, wird nämlich auch die im kommenden Sommer in Deutschland stattfindende Europameisterschaft per Update ins Spiel kommen. Wenn ihr also die Nationalelf wider Erwarten zum Titel führen wollt, könnt ihr euch jetzt schon warmspielen.

Den ersten Trailer zum Update findet ihr hier:

