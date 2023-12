Landet noch rechtzeitig unterm Baum: RTX 4060 Ti Gaming-Grafikkarte mit 16GB Speicher im Angebot

Ein Custom-Modell der Geforce RTX 4060 Ti mit 16GB Speicher ist jetzt im Angebot bei notebooksbilliger.de und soll es noch rechtzeitig zu eurem Weihnachtsfest schaffen.

Die Geforce RTX 4060 Ti mit 16GB hatte einen schwierigen Start als sie zur Mitte des Jahres auf den Markt kam. Das lag allem voran an mittelmäßigen Benchmark-Ergebnissen, die sie in Verbindung mit dem Preis von 550€ und mehr, in keinem guten Licht stehen ließ. Mit dem Angebot von notebooksbilliger.de sieht das ganze schon wieder anders aus. Dort bekommt ihr das Custom-Modell von Inno3D jetzt für 455€ und sie soll noch rechtzeitig vor Weihnachten geliefert werden.

Auf der Überholspur mit Frame Generation

Nvidia selbst bezeichnet die RTX 4060 Ti als eine Full-HD-GPU. Sie eignet sich also besonders gut für das Spielen in 1920×1080. Unter PC-Spielern ist das noch immer die meist genutzte Auflösung, weil es unter anderem auch die preiswerteste Option ist. Aber auch wenn die Benchmark-Ergebnisse vergleichsweise ernüchternd waren, investiert ihr mit dieser Grafikkarte in die Zukunft. Das liegt zum einen an der großzügigen Speichermenge von 16GB und zum anderen an Nvidias neuer Technologie, Frame Generation.

Für Games in Full HD und maximalen Details sind 8 bis 12 GB VRAM meistens ausreichend. Durch den größeren Speicher von 16GB lassen sich auch die meisten Spiele in WQHD und hohen Details flüssig spielen. Die Leistung der RTX 4060 Ti wird außerdem deutlich besser bei Spielen, die Frame Generation unterstützen. Diese neue Technologie nutzt künstliche Intelligenz, um einige der Bilder in einem Spiel zu berechnen, anstatt dass die GPU jedes einzelne Bild rendert. Das kann die Bildrate erheblich erhöhen und zu einem flüssigeren Spielerlebnis führen. In Benchmarks der Kollegen von GameStar mit Spielen, die Frame Generation unterstützen, zog die RTX 4060 Ti sogar an der RTX 3080 vorbei, sowohl in Full HD als auch WQHD.

Mit einem Preisschild von 455€, das zuvor für die 8GB-Variante der RTX 4060 Ti vorgesehen war, ist diese Grafikkarte jetzt ein deutlich besseres Angebot geworden.

Noch mehr Schnäppchen aus den Bereichen Gaming, Hardware und Multimedia findet ihr in unserer Übersicht. Hier stellen wir jeden Tag interessante Neuerscheinungen und aktuelle Angebote für euch vor. Schaut doch mal rein!