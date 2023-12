Sowas habt ihr noch nie gesehen: Dieser Anime-Drink hat mehr Story als Modern Warfare 3

Seit kurzem gibt es den UWU Anime-Drink in drei Geschmacksrichtungen. Passend dazu haben die deutschen Erfinder gleich ein komplettes Universum entworfen!

Der heißeste Release in der Getränke-Szene gehört 2023 eindeutig UWU. Mit drei Geschmacksrichtungen, ausgefeilter Lore und Anime-Waifus ging das neue Trend-Getränk im November an den Start. Aktuell bekommt ihr das Premium-Produkt mit dem Code “GP5” 5% günstiger! Also ab in den Store und losgetrunken:

Erfrischend, natürlich und verdammt lecker

UWU hat sich die Frage gestellt: Wie natürlich kann ein Erfrischungsgetränk sein? Nach langem Überlegen kamen sie auf das Ergebnis – ja! Alle der bisher drei Varianten (Peach, Lemon, Blueberry) verzichten auf Süßstoffe, künstliche Färbemittel oder E-Stoffe. Stattdessen findet ihr Bio-Rohrzucker und Saft darin, die Drinks sind zu 100% natürlich! Dabei ist der Zuckergehalt niedrig genug, um sie sich guten Gewissens einverleiben zu können. Trotzdem sind sie angenehm süß – ich konnte es bereits selbst testen und bin aufrichtig angetan!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Auch bei der Herstellung liegt der Fokus auf Qualität, die Dosen werden laserbedruckt, sind zu 100% recyclebar und BPA- & plastikfrei. Besser und nachhaltiger geht’s nicht! Wenn ihr euch mit dem Bestellen beeilt, habt ihr sogar noch eine Chance auf Founders Edition Dosen. Wenn ihr mehr über das Startup wissen möchtet, könnt ihr mal bei den entsprechenden Social-Media-Kanälen vorbeischauen.

Ein eigenes Universum für den Anime-Drink

Bei UWU ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Ja, das UWU-Universum ist keine Adaption, sondern eine brandneue, selbst erdachte Welt. Auf dem namensgebenden Planeten gibt es besondere Quellen, deren Gewässer übernatürliche Kräfte verleihen können. Doch das magische Nass birgt auch Gefahren – wer es ungefiltert trinkt, kann außer Kontrolle geraten! Aktuell ist nur das erste Kapitel verfügbar, wenn ihr euch schon mal einlesen wollt, könnt ihr das auf der UWU-Seite tun.

Darüber hinaus ist noch viel mehr geplant. Auch die bisherigen drei Waifus, Wendy, Erina und Juvia, werden nicht alleine bleiben. Auch “Husbandos” sollen noch erscheinen, ich bin schon gespannt, welche Getränke-Arten, Geschmackssorten und Geschichten uns noch erwarten. Bis dahin sage ich Prost und hoffe, dass euch die Drinks so gut schmecken wie mir.

Euer Durst ist gestillt, aber ihr braucht dringend neue Hardware? Oder hate eure Spiele-Bibliothek dringenden Auffüll-bedarf? Vielleicht seid ihr auch einfach auf der Suche nach dem neuesten Tech-Deal? Dann solltet ihr unbedingt zur MeinMMO Dealübersicht gehen. Dort findet ihr jeden Tag neue Angebote rund um unser Lieblings-Hobby.