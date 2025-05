Finanzbericht für FC 25 enthüllt, wie EA das TOTS noch retten könnte

Ein neuer Finanzbericht von EA wirft einen spannenden Blick darauf, wie die erste Krise in EA FC 25 im Januar überwunden werden konnte. MeinMMO-Autor Thomas Dummer hat sich angeschaut, was EA zu Beginn des Jahres besser gemacht hat, und daraus 4 Maßnahmen abgeleitet, mit denen auch das kriselnde TOTS noch gerettet werden könnte.

Was ist das für ein Finanzbericht? EA Sports hat die Umsatzzahlen für das Geschäftsjahr 2025 offiziell auf eigener Website veröffentlicht. Ein besonderer Blick fiel dabei auf das 4. Quartal für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. März 2025. In diesem wurde hinsichtlich FC 25 folgendes Highlight hervorgehoben:

„Bei EA SPORTS FC stieg die Spielermonetarisierung zweistellig, beginnend mit dem Gameplay-Update Mitte Januar.“

Was bedeutet Spielermonetarisierung? Spielermonetarisierung bezeichnet das Geld, was EA in FC mit Ingame-Käufen für z. B. Packs, Evolutions oder kosmetische Inhalte verdient. Je mehr Spieler echtes Geld investieren, desto höher ist die Monetarisierung.

So war die Situation in FC 25 bis Mitte Januar: Bis in den Januar hinein hagelte es viel Kritik von Spielerseite. Die Community war unzufrieden mit dem holprigen Gameplay und wandte sich bereits in den ersten Monaten nach Release von FC 25 ab.

Als Reaktion folgte seitens EA kurz vor dem Team of the Year (TOTY) ein umfassendes Gameplay-Update und starke Content-Angebote, die letztendlich dazu führten, dass die Spielermonetarisierung wieder verdoppelt werden konnte. Schon damals waren sich viele Fans von FC 25 einig, dass sie EA zuvor mit ihrer Abkehr dort getroffen hätten, wo es ihnen am meisten wehtut.

Darum muss nun das TOTS gerettet werden: Seit dem TOTY sind fast 4 Monate vergangen. Viele Fans und Experten sind sich einig, dass der traditionell riesige Hype um das Team of the Season (TOTS) schon 2 Wochen nach dem Start des TOTS-Events in FC 25 komplett vorbei ist.

Das zeigt untere anderem folgender Beitrag auf Reddit:

Wir befinden uns von der allgemeinen Stimmungslage am gleichen Tiefpunkt, wo wir uns kurz vor dem Start des TOTY im Januar befunden hatten. MeinMMO-Autor und FC-Experte Thomas Dummer hat sich die Maßnahmen für den Stimmungsumschwung zum TOTY nochmal genauer angeschaut und 4 Änderungsvorschläge parat, die das TOTS noch retten könnten.

4 Änderungen, um das TOTS in FC 25 noch zu retten

1. Änderung: Gameplay verbessern

Als Reaktion auf die anhaltende Gameplay-Kritik und die damit ausbleibenden Umsätze folgte für FC 25 Mitte Januar ein umfangreiches Update, welches das Spiel laut Experten schlagartig verbesserte:

Kern-Elemente des Gameplay wie Passen, Schießen, Verteidigen und Dribbeln wurden verbessert

Das Update wurde von der Community überwiegend positiv aufgefasst. Auch wenn das Spiel hier und da mittlerweile wieder seine Probleme hat, sind es vor allem 2 Dinge am Gameplay, die immer wieder für großen Unmut sorgen und geändert werden sollten:

Das Spiel krankt an einer zu statischen Meta, die Casuals strenggenommen nur eine OP-Taktik in FC 25 erlaubt, um Erfolg zu haben. Zudem liegt der Fokus zu stark auf den PlayStyles, die Ratings und Stats in FC 25 komplett in den Schatten stellen. Ein langjähriges Problem stellen die Server und die Verbindungsqualität dar. Dies sorgt vor allem in der Weekend League dafür, dass sich das Spielerlebnis bei nahezu jedem Match anders anfühlt.

Während zur TOTY-Zeit, das Problem mit den Servern einigermaßen in den Griff bekommen wurde, beschwerte sich nur kurze Zeit später ein Experte über viel schlechteres Gameplay.

2. Änderung: Evolutions anpassen

Zum TOTY in FC 25 überzeugte EA Sports mit geschenkten TOTY-Verteidigern und einer Gratis-Icon von Zinedine Zidane, die jeweils in den Evolutions (EVOs) zu starken Spielern entwickelt werden durften.

Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir kaum Evolutions, die mit den stärksten TOTS-Karten mithalten können. Die meisten davon sind sogar kostenpflichtig und schrecken deshalb viele Spieler ab.

Aufgelockerte Voraussetzungen für die EVOs und mehr kostenlose Angebote würden sicherlich wieder mehr Spieler für das eigentlich beliebte Feature begeistern. Vereinzelt könnte man immer noch EVOs anbieten, die für einen Preis (Münzen oder FC Points) erworben werden können. Diese müssten sich dann allerdings auch lohnen und PlayStyles/Stats garantieren, die mit starken TOTS-Karten mithalten können.

3. Änderung: Starke SBCs zum Grinden einbauen

Zum TOTY überraschte EA viele Fans mit einer starken Squad Building Challenge (SBC), die laut Fan-Theorie auf Dauer die ein oder andere TOTY-Karte versprach. Diese SBC konnte man unendlich grinden und unzählige Stunden in das Ercraften investieren.

Solche lohnenswerten Upgrade-Packs, die unbegrenzt vorhanden sind, fehlen zum TOTS komplett. Zwar gibt es eine ständig wiederholbare Ligen-Uprade-SBC, doch deren Wahrscheinlichkeit auf wirklich starke TOTS ist äußerst gering.

Das zeigt auch ein Experiment des Content Creators Smexy. Dieser zog aus 100 Upgrade-Packs gerade einmal einen TOTS, der über 100.000 Münzen kostete. Das Highlight-Video auf YouTube könnt ihr euch unter folgendem Link anschauen: 100x PREMIUM UPGRADES zum PREMIER LEAGUE TOTS

4. Änderung: Belohnungen in Champions und Rivals aufwerten

Ein bekannter Streamer hat bereits erklärt, warum vor allem die schlechten Belohnungen der Weekend League das TOTS für ihn ruinieren. Zu gering sei der Anreiz überhaupt noch kompetitive Modi zu spielen, wenn man eh nie die Chance haben würde, die besten Karten zu ziehen.

Das Team of the Season ist die letzte große Promo, bevor FC 25 dem Ende entgegensteuert und alle Spieler auf das neue FC 26 warten. Daher sollte EA Sports der Community die Möglichkeit geben, durch bessere Belohnungen aus den FUT Champions oder aus den Division Rivals an starke TOTS-Karten zu gelangen, um zum Abschluss wirklich ein ultimatives Team bauen zu können.

Die 4 Änderungen könnten den Anstoß geben, wieder mehr Fans und Streamer für das Team of the Season in FC 25 zu begeistern. Ob EA Sports den Forderungen ihrer Community noch einmal entgegenkommt, bleibt abzuwarten. Dass auch die Spieler nicht fehlerfrei sind, zeigt folgende Story: TOTS in EA FC 25: Spieler verliert 750.000 Münzen durch typischen Fehler