Streamer kritisiert EA FC 25: „Neue Weekend League Belohnungen ruinieren das TOTS“

Ein bekannter Streamer rechnet schon jetzt mit dem Team of the Season (TOTS) in EA FC 25 ab. Besonders die Belohnungen in der Weekend League sorgen bei ihm für Frust – und er ist überzeugt: „Das ruiniert das Spiel.“

Welcher Streamer übt Kritik? Nick „runthefutmarket“, kurz „NickRTFM“, ist einer der bekanntesten Content Creator für EA FC. Seit über 8 Jahren produziert er täglich neue Videos zum Fußballsimulator. Laut Sullygnome gehört er zu den 5 meist geschauten FC-25-Streamern auf Twitch im letzten halben Jahr.

Sein Content ist sehr vielfältig und reicht von Spieler-Tests, über Taktik-Empfehlungen bis hin zu Pack-Openings.

In einem seiner neusten Videos auf YouTube hat sich NickRTFM über das TOTS-Event in FC 25 beschwert. Dabei nahm er vor allem die Upgrades aus den Belohnungen der UT Champions Weekend League ins Visier.

Wieso ruinieren die Belohnungen das TOTS? Vor allem eine Sache sei von EA nicht ganz durchdacht, so NickRTFM. In den besten Upgrades befinden sich neuerdings nicht nur Spieler aus einem TOTS, sondern aus 2. Das gilt sowohl für die beliebten, roten Spielerwahl-Objekte als auch für die TOTS-Upgrade-Packs aus den Champions Finals.

Der erweiterte Playerpool führe dazu, dass man hauptsächlich die schwächsten und billigsten Spieler der jeweiligen TOTS ziehen würde. Damit sei der Anreiz ein starkes Ergebnis in der Weekend League zu holen quasi nicht vorhanden.

Nach dem Video zeigen wir euch, warum NickRTFM mit seiner Beobachtung auch statistisch gesehen recht haben könnte.

Über die Hälfte der Reward-Spieler unter 100.000 Münzen wert

So sieht der Playerpool der neuen Premier League TOTS Belohnungen aus: Durch die Erweiterung der Belohnungen auf 2 TOTS befinden sich 36 Spieler im Playerpool:

22 TOTS aus der Premier League

14 TOTS aus der Barclays Women’s Super League

Diese Spieler kann man wiederum anhand ihres Marktwertes in 4 Kategorien einteilen und eine Anzahl an möglichen TOTS zuordnen:

Kategorie 4: TOTS bis zu 100.000 Münzen (20 Spieler)

Kategorie 3: TOTS von 115.000 bis 500.000 Münzen (8 Spieler)

Kategorie 2: TOTS von 500.000 bis zu einer Million Münzen (4 Spieler)

Kategorie 1: TOTS über eine Million Münzen (4 Spieler)

Mit 20 Spielern ist die 4. Kategorie, mit den billigsten Karten, mit großem Abstand am stärksten vertreten. Sie macht über die Hälfte aller möglichen TOTS aus, die man aus den Belohnungen bekommen kann. Aus der begehrten 1. und 2. Kategorie sind gerade einmal 8 Spieler vorhanden.

Was kann man daraus ableiten? Die Wahrscheinlichkeit auf einen wirklichen lohnenswerten TOTS der 1. oder 2. Kategorie ist gering. Selbst die roten Spielerwahl-Items aus den Belohnungen der Weekend League, bei denen man aus bis zu 5 TOTS wählen kann, werden dadurch entwertet.

Anhand seiner Champions Rewards zum Premier League TOTS aus FC 24 veranschaulicht NickRTFM, warum das Hinzufügen des Frauen-TOTS in den Upgrades die Belohnungen der Weekend League ruiniert haben soll:

In FC 24 zog Nick RTFM Karten aus seinen roten Spielerwahlen (beschränkt auf 1 TOTS) der Champions Belohnungen mit den Premier League TOTS-Karten von Saliba, Garnacho und Díaz Karten, die allesamt über 500.000 Münzen kosteten und damit der 2. oder sogar 1. Kategorie angehörten.

In FC 25 würde man durch den erweiterten Playerpool in den meisten Fällen wiederholt Karten bekommen, die nichts wert seien. Dies deckt sich auch mit zahlreichen Beiträgen auf Reddit, die das bisherige TOTS-Event mit seinen Belohnungen kritisieren:

Starke TOTS selbst aus Upgrade-Packs der Ligen SBCs unwahrscheinlich

Das sind die Upgrade-Packs der Ligen SBC zum TOTS: Für den Tausch 11 seltener Goldspieler erhaltet ihr in den Squad Building Challenges (SBCs) 1 Premium-Ligen-Upgrade-Pack, das 11 Goldspieler (davon 3 selten) aus den 1. Ligen der Männer und Frauen eines Landes enthält.

Diese Packs garantierten in EA FC und FIFA nahezu immer TOTS-Karten, wenn man genügend Zeit in den Grind dieser Upgrades investierte und viele öffnete. In FC 25 wird die Geduld der Spieler allerdings auf eine harte Probe gestellt.

Wieso sind starke TOTS selbst aus Ligen-SBCs unwahrscheinlich? Auch auf die SBC-Packs habe das Hinzufügen der Frauen-Liga laut NickRTFM negative Auswirkungen.

Anstatt der ohnehin schon geringen Chance, aus einem Pool von rund 400 Gold-Profis der Premier League 1 der 13 wertolleren TOTS-Karten der Kategorien 1, 2 oder 3 zu ziehen, ist die Anzahl an billigen Profis oder Nicht-TOTS-Spielern in diesen Upgrade-Packs nochmal gestiegen. Mit der Hinzunahme der Frauen-Liga hat sich der Playerpool auf rund 560 Gold-Profis und 20 wertlose TOTS aus der Kategorie 4 erweitert.

Als Beweis führt NickRTFM an, dass er selbst 90 Ligen-Upgrades gemacht habe und lediglich 3 TOTS der billigsten Kategorie gezogen habe. Das sei eine Schande für 900 eingetauschte seltene Goldkarten.

Die Chance auf einen starken TOTS scheint somit in FC 25 geringer zu sein als sonst. Umso größer dürfte dann die Freude sein, wenn man dann doch einmal eine wertvolle TOTS-Karte zieht.