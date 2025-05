Spieler zu EA FC 25 begeht zum TOTS einen beliebten Fehler, verliert über 800.000 Münzen

We Will Be Gods ist ein MMO, das den Basenbau eines RTS, die Kämpfe eines MOBA und das Ressourcenmanagment eines 4X-Spiels vereinen soll.

Gamer will ein berühmtes Gadget aus Call of Duty im Flugzeug transportieren, doch die Flugsicherheit schaltet sich ein

We Will Be Gods: Gameplay-Trailer zur Pre-Alpha des neuen MMOs auf Steam

Wer hat den größeren Fehler gemacht? Laut Meme hat User KentKainer den noch dümmeren Fehler gemacht. Schaut man sich allerdings den Verlustwert an, übertreffen die verlorenen 800.000 für TOTS Rice bei Weitem die ca. 130.000 Münzen, die 90er-Teams gerade in FC 25 kosten.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In EA FC 25 hat ein User auf Reddit einen Clip geteilt, der einen Fehler zeigt, den viele Spieler schon mal gemacht haben dürften. Besonders zum Team of the Season (TOTS) kann der Fauxpas richtig teuer werden. Zum Glück gibt es eine einfache Lösung.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to