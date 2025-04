TOTS in EA FC 25: Voting, Start und alle Leaks zum Team of the Season

Es ist bestätigt, dass das Team of the Season (TOTS) bald für Ultimate Team in EA FC 25 erscheinen wird. Auf MeinMMO beantworten wir euch die wichtigsten Fragen zu Start, Voting und geben euch alle Leaks zum TOTS.

Was ist das TOTS? Das Team of the Season stattet die stärksten Spieler der Saison 2024/25 mit heftigen Upgrades aus. Die besten Spieler aus jeder Top-Liga bekommen eine TOTS-Karte, die zu den begehrtesten Karten in FC 25 gehören werden. Ein Blick in das Ultimate TOTS aus FC 24 gibt euch einen Einblick, wie heftig die Upgrades ausfallen werden.

Kann ich für das TOTS voten? Zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Bis FIFA 23 konntet ihr wenige Wochen bevor die TOTS-Teams erschienen aus einer Auswahl vorgeschlagener Top-Spieler aus den jeweiligen Ligen abstimmen. Den Start für das Voting markierte traditionell das Community TOTS.

In FC 24 konntet ihr lediglich für das Bundesliga-TOTS abstimmen. Ob und wann es dieses Jahr Abstimmungen geben wird, ist bislang unbekannt.

Start und vorläufiger Zeitplan für TOTS in FC 25

Wann startet TOTS? Ein genauer Termin für den Start ist noch nicht bekannt. Allerdings hat EA Sports seit kurzer Zeit eine eigene TOTS-Seite eingerichtet, wo wahrscheinlich in den nächsten Tagen die ersten Informationen zum Team of the Season in FC 25 bekannt gegeben werden.

Auf dem Startbildschirm wird angekündigt, dass das TOTS kommt, daher gehen wir davon aus, dass es innerhalb der nächsten 2 Wochen in FC 25 erscheinen könnte.

Ein weiteres Indiz für das baldige Erscheinen des TOTS liefert der Zeitplan für das Team of the Season im Vorgänger FC 24. Hier begann das TOTS am Freitag, dem 19. April 2024. Demnach würden wir uns schon jetzt in der ersten Woche befinden.

Da allerdings noch keine offizielle Ankündigung seitens EA für den Start des TOTS erschienen ist, könnte es sein, dass diesen Freitag (18. April 2025) oder sogar schon Donnerstag (19. April 2025) wie in FC 24 ein TOTS-Warm-Up-Event erscheinen könnte, bei dem ihr die ersten starken Upgrade-Packs für das TOTS sammeln könnt.

Wie könnte ein Zeitplan für TOTS in FC 25 aussehen? Angelehnt an den TOTS-Ablauf aus FC 24 haben wir einen spekulativen Zeitplan für das TOTS in FC 25 entworfen. Bestätigt ist dieser natürlich nicht, sobald wir nähere Infos haben, werden wir den Zeitplan aktualisieren.

17/18. April bis 25. April: TOTS Warm-UP

25. April bis 2. Mai: Live-TOTS mit dynamischen Karten

2. Mai bis 9. Mai: Premier League TOTS, Mixed League 1, WSL

16. Mai bis 23. Mai: Bundesliga TOTS, Mixed League 2, Frauen Bundesliga

23. Mai bis 30. Mai Ligue 1 TOTS, Mixed League 3, D1 Arkema

30. Mai bis 6. Juni: LaLiga TOTS, Mixed League 4, Liga F

6. Juni bis 13. Juni: Serie A TOTS, Mixed League 5, NWSL

13. Juni bis 20. Juni: Ultimate TOTS

Leak könnte Design der TOTS-Karten zeigen

Was sind das für Leaks? Obwohl die Infos zum TOTS noch spärlich sind, gibt es schon einige Insider, die Leaks für das Event in FC 25 teilen. Auf X veröffentlichte der bekannte Leaker Fut Sheriff das angebliche Design der TOTS-Karten.

Das Design ist an das klassische blaue TOTS-Design der vergangenen Jahre angelehnt. Es bleibt spannend, ob die dynamischen Bilder der TOTS-Spieler dann wirklich auf dieser Vorlage auftauchen.

Gibt es schon Leaks zu den ersten Spielern? Nein. Hier halten sich die Insider momentan zurück. Sobald Leaks zu den ersten TOTS-Karten auftauchen, werden wir sie an dieser Stelle ergänzen.

Damit habt ihr die wichtigsten vorläufigen Infos zum TOTS in FC 25 auf einen Blick. Sobald neue Infos von offizieller Seite oder von Leakern erscheinen sollten, werden wir den Artikel aktualisieren. Schaut also ruhig regelmäßig vorbei, um nichts zu verpassen. Immortals könnte laut unserer Vermutungen das letzte große Event vor dem TOTS sein. Die Immortal Upgrades für 5 Spieler lohnen sich richtig.