Ein neues Pack in EA FC 25 verspricht euch unendlich viele starke Spieler, aber dafür habt ihr nur noch wenige Tage

In EA FC 25 ist ein neues Pack erschienen, das eure Chancen auf starke Spieler oder sogar einen „Team of the Year“-Spieler (TOTY) enthält. Ihr könnt es unendlich oft wiederholen, habt dafür aber nur noch wenige Tage Zeit. Auf MeinMMO erklären wir euch, um welches Pack es sich handelt.

Was ist das für ein Pack? In den Squad Building Challenges (SBCs) findet ihr unter dem Reiter „Upgrades“ gerade das 82+-x20-Pack. Dieses beinhaltet 20 Spieler, die ein Mindestrating von 82 haben. Es steht euch voraussichtlich nur bis Donnerstag, dem 30. Januar, 19:00 Uhr zur Verfügung.

Wichtig: Die konkrete Endzeit des Packs ist aktuell leider nicht bekannt. Wir behalten das Thema für euch im Auge und updaten diesen Artikel, sobald klar ist, bis wann genau ihr Zeit habt.

Wie schließt ihr das Pack ab? Um das Upgrade-Pack abzuschließen, müsst ihr 2 Teil-SBCs absolvieren:

83-GES-Team: Tauscht 1 Team mit einem Mindestrating von 83 und einem „Team of the Week“-Profi (TOTW) ein das Team könnt ihr aus 9x83er-Profis und 2x82er-Profis bauen

84-GES-Team: Tauscht 1 Team mit einem Mindestrating von 84 ein, 1 Profi benötigt ein 86er-Rating das Team könnt ihr aus 1x86er-Profi, 5x84er-Profis, 3x83er-Profis und 2x82er-Profis bauen



Was erhaltet ihr bei Abschluss? Für das 83er-Team erhaltet ihr ein x2-Profis-Pack (beide Gold, einer selten) und für das 84er-Team ein Premium-Gold-Pack (12 Gold-Profi- und -Vereins-Items, davon garantiert 3 Profi-Items und 3 selten) im Wert von 7.500 Münzen. Zum Abschluss beider SBCs erhaltet ihr als Gruppen-Bonus das 82+-x20-Upgrade-Pack.

Was ihr mit gezogenen Spielern machen könnt und wie ihr potenziell an TOTY-Spieler kommt, lest ihr in dieser News.

Eure Chance auf einen TOTY: Upgrades durch cleveres Tauschen

Was macht ihr mit den gezogenen Spielern? Habt ihr das Upgrade-Pack einmal geöffnet, habt ihr euch auch schon die Grundlage für die nächste 82+-x20-SBC gesichert, egal, was ihr zieht. Da ihr Spieler mit einem Mindestrating von 82 erhaltet, könnt ihr mit euren gezogenen Profis wie folgt, verfahren:

82er-Profis: tauscht ihr direkt wieder in das 83-GES- und 84-GES-Team ein

83er-Profis: tauscht ihr direkt wieder in das 83-GES- und 84-GES-Team ein

84er-Profis: tauscht wieder in das 84-GES-Team ein

85er-Profis: tauscht ihr in die 85+-x3-Profis-SBCs für Verteidigung, Mittelfeld oder Sturm ein

86er-Profis: 1 86er-Profi tauscht ihr in das 84-GES-Team ein

87+-Profis: behaltet ihr oder schließt Spieler-SBCs damit ab

TOTW-Profis: tauscht ihr direkt wieder in das 83-GES-Team ein

Achtung: Es kann sein, dass ihr für das nächste Upgrade-Pack 2 oder 3 Spieler nachkaufen müsst. So wirklich teuer sind allerdings nur die TOTW-Profis, die ihr gerade für einen Marktpreis von mindestens 21.500 Münzen (Stand: 29. Januar, 10:00 Uhr) einkaufen müsst, wenn ihr sie nicht im Verein habt.

Um Münzen zu sparen und weitere Packs günstig zu erhalten, könnt ihr euch unsere Tipps für mehr Packs zum TOTY auf MeinMMO anschauen.

Zum TOTY mit den neuen Packs

So könnte es mit einem TOTY klappen: Grundsätzlich gibt es leider keine Garantie, dass das mehrmalige Abschließen der Upgrade-Packs auch zu einem TOTY führt. Allerdings steigert ihr theoretisch durch die immerwährende Wiederholung der SBC eure Chancen auf einen „Team of the Year“-Spieler.

Ein vergleichbares Shop-Pack, das „Deluxe-Live-Zugabe-Pack“ (225.000 Münzen oder 1.500 FC Points), enthält neben einem garantierten Profi vergangener Events 30 seltene 82+-Goldprofis. Die angegebenen TOTY-Wahrscheinlichkeiten für dieses Pack liegen laut EA bei:

3,4 % für eine TOTY-Ehrenvolle-Erwähnung

1,2 % für eine TOTY-Icon

weniger als 1 % für einen TOTY

Wie ihr seht, sind damit auch die Chancen für das wiederholbare 82+-x20-Upgrade-Pack immer noch sehr gering. Allerdings könnte sich die Masse an Packs, die ihr mit der SBC erreicht, positiv auf eure TOTY-Chancen auswirken.

Alle verfügbaren TOYYs und ihre Upgrades findet ihr hier: 45 TOTYs ab sofort in den Packs – Alle Spieler, Upgrades und Leaks

Mit etwas Geduld und einer ordentlichen Portion Glück könnt ihr vielleicht zum Ende des „Team of the Year“ in FC 25 doch noch eine TOTY-Karte in euren Reihen begrüßen. Oder ihr wählt den einfacheren Weg und erstellt euch einfach einen eigenen TOTY-Profi: In EA FC 25 könnt ihr euch einen TOTY EVO Star umsonst sichern – So funktioniert’s