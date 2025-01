EA FC 25: Komplettes TOTY erscheint morgen – 3 Tipps, um viele Packs zu bekommen

Das komplette Team of the Year (TOTY) erscheint am Donnerstag, dem 23. Januar, um 19:00 Uhr in Ultimate Team. EA FC 25 bietet euch eine Menge Möglichkeiten, um eure Chancen auf einen TOTY zu erhöhen. Auf MeinMMO geben wir euch 3 Tipps, wie ihr viele Packs anhäufen könnt.

Warum lohnt es sich, viele Packs zum kompletten TOTY zu haben? Die TOTYs gehören zu den stärksten und teuersten Karten im Spiel und werden es aller Voraussicht nach auch eine ganze Weile bleiben. Sie sind zwar extrem selten und schwer aus Packs zu ziehen, doch nur eine dieser Karten zu besitzen, könnte euch einen großen Vorteil verschaffen.

Ab Donnerstag (23. Januar, 19:00 Uhr) kommen alle 22 TOTY-Karten in die Packs

Ab Freitag (24. Januar, 19:00 Uhr) erwarten euch sogar 34 TOTYs +12. Mann und 12. Frau +10 TOTY-Icons aus Team 1 und Team 2



Außerdem werden am Freitag noch 11 Mini-TOTYs, die Ehrenvollen Erwähnungen, dem Playerpool hinzugefügt. Sie werden zwar nicht ganz so stark und teuer sein, der ein oder andere dürfte trotzdem ein üppiges Preisschild haben.

Alle Infos zu den Upgrades und aktuellsten Leaks des TOTY in FC lest ihr ebenfalls auf MeinMMO: TOTY in EA FC 25: Alle Spieler, Upgrades und Leaks zum Team of the Year

1. Tipp: Ziele erfüllen und Boni abholen

Der einfachste Weg, um mit wenig Aufwand an Packs zu kommen, sind die Ziele und ihre Boni. Rund um die TOTY-Zeit bieten die Ziele euch zahlreiche Optionen an teils starke Upgrade-Packs zu gelangen.

Dazu gehören folgende Aufgaben-Gruppen, die ihr unter dem Reiter „Ziele“ im Ultimate-Team-Menü findet. Wir stellen sie euch kurz vor und geben euch einige nützliche Hinweise zu den einzelnen Blöcken.

Rush-Wochen-Aufgaben: erledigt diese Aufgaben durch das Punktesammeln in Rush Bonus-Punkte bekomm ihr dann, wenn ihr bestimmte Anforderungen für den Teambau erfüllt Achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr den doppelten Punktebonus in der Team-Auswahl erfüllt, um schneller an die Belohnungen zu gelangen

erledigt diese Aufgaben durch das Punktesammeln in Rush Live-Aufgaben: lassen sich leicht im Freundschafstsspiel-Modus oder im Menü erledigen Komplettpakete: mit jeder erledigten Aufgabe für das jeweilige Komplettpaket werden die Boni besser, am Ende bekommt ihr sogar einen Extra-Bonus Tagesspiel: 1 Spiel am Tag absolvieren Tagesanmeldung-Upgrade: 1 Squad Building Challenge am Tag absolvieren, die einen Bronze-Spieler verlangt Live-Freundschaftsspiel-Cup (TOTY-Pokal): Gewinnt 15 Spiele, um euch alle Belohnungen zu sichern. Ihr habt dafür unendlich viele Versuche.

lassen sich leicht im Freundschafstsspiel-Modus oder im Menü erledigen Themenaufgaben: Fußballsommer setzt Profis aus verschiedenen Ländern ein und spielt/gewinnt mit ihnen eine gewisse Anzahl an Partien oder schießt Tore mit ihnen in Squad Battles (mind. Halbprofi) oder Rivals/Champions die Themenaufgaben lassen sich gut verknüpfen, sodass ihr mehrere gleichzeitig erledigen könnt: zum Beispiel 3 Spieler aus USA, 1 Kanadier und 7 Spanier in der Startelf, um 3 Aufgaben zeitgleich voranzutreiben

Fußballsommer

Die Ziele der Themenaufgabe lassen sich ganz entspannt in den Squad Battles erfüllen, wo ihr die Schwierigkeitsstufe relativ weit (Halbprofi) nach unten schrauben könnt. Denkt nach der Erledigung der Aufgaben daran, eure Belohnungen abzuholen.

2. Tipp: Wochen-Belohnungen aus Spielmodi sichern

Etwas länger und mühsamer ist es, an die Belohnungen der Ranglisten-Spielmodi zu gelangen. Dafür bekommt ihr aber auf einen Schlag eine Vielzahl an Packs, besonders in den Champions (Weekend League) und den DivisionRivals.

Division Rivals: versucht mindestens 15 Punkte zu sammeln, um euch den Wochen-Bonus zu sichern noch besser wäre natürlich die 35-Punkte-Marke, um das Bonus-Upgrade zu erhalten

Champions: der Zugang zur Weekend League ist mit 2 Siegen aus 5 Partien in der Quali einfacher geworden in der Weekend League heißt es, so viele Siege wie möglich zu holen erstrebenswert sind 7 Siege, da man ab diesem Rang mind. 1 starke Spielerwahl bekommt

Squad Battles : wenn ihr die Themenaufgaben aus Tipp 1 erfüllen wollt, bietet sich dieser Modus ohnehin am meisten an ihr könnt nicht nur mehrere Aufgaben gleichzeitig absolvieren, sondern sammelt sogar Punkte für die Rangliste in Squad Battles und sichert euch damit bessere Belohnungen als Mindestziel solltet ihr den Gold-1-Rang anpeilen, da ihr hier ein Pack mit 2x-84+-Profis bekommt

:

3. Tipp: Verein leeren und Upgrade-Packs in den SBCs craften

Spielen ist die eine Sache, doch auch mit dem sogenannten Menü-Content könnt ihr während der TOTY-Zeit ordentlich Packs verdienen. Ihr könnt das TOTY nutzen, um euch von allen Spielern zu trennen, die sinnlos in eurem Verein ihr Dasein fristen.

Dafür bieten sich die Upgrades aus den SBCs, die ihr am sinnvollsten in folgender Reihenfolge erledigt:

3x Tägliches Bronze-Upgrade: 1 Bronzeprofi abgeben, 12 Bronzeprofis bekommen

2x Bronze-Upgrade: 11 Bronzeprofis abgeben, 2 Silberprofis bekommen

3x Tägliches Silber-Upgrade: 1 Silberprofi abgeben,12 Silberprofis bekommen

4x Tägliches Gold-Upgrade: 11 Bronze- und 11 Silberprofis abgeben, 11 Goldprofis bekommen

2-Ligen-Upgrades: 8 Goldprofis abgeben, 4 häufige und 1 seltenen Goldprofi aus 2 Ligen bekommen legt den Fokus auf die englischen (PL & BWSL) und spanischen Ligen (LL & LF), hier habt ihr die größte Chance auf einen TOTY: insgesamt 8 TOTYs aus Spanien und 9 TOTYs aus England 83+-Profis behalten, alles darunter in das nächste Upgrade

2-Ligen-Premium-Upgrades: 11 seltene Goldprofis abgeben, 8 häufige und 3 seltene Goldprofis aus 2 Ligen bekommen 83+-Profis behalten, alle häufigen Goldprofis wieder in das 2-Ligen-Upgrade-abgeben

83er- und 84er-Profis für stärkere Upgrades benutzen 83+-x10-Upgrade 84+-x5-Upgrade



Extra-Tipp: So könnt ihr noch schneller Upgrade-Packs ercraften

In FC 25 könnt ihr in den SBCs den Teambau-Assistenten so effektiv nutzen, wie noch nie. Dafür startet ihr eine beliebige SBC und drückt euren linken Analog-Stick. Darauf öffnet sich der Assistent.

Hier könnt ihr die wichtigsten Optionen für schnelleres Crafting in den SBCs anpassen:

Qualität: stellt die von euch gewünschte Profi-Qualität (Gold/Silber/Bronze) ein, um eure Mannschaft damit aufzufüllen mit der X-/A-Taste könnt ihr noch detaillierte Qualitätsanpassungen (selten/häufig) vornehmen

Speicher: Stellt euren Speicher von „Club“ auf „Alle“, um sämtliche Spieler aus eurem Verein oder SBC-Speicher zu berücksichtigen

Pos. (Postion) ignorieren: Ändert die Einstellung auf „Ja“, damit alle Spieler der jeweiligen Qualität vom Assistenten genutzt werden können

Sort. (sortieren) nach: Ändert die Einstellung auf GES (Gesamtwertung): Nied. (niedrig) bis hoch, um vorrangig die schlechtesten Spieler asuzuwählen

Bestätigt daraufhin eure Anpassungen mit der Dreieck-/Y-Taste und lasst euch eure Mannschaft zusammenstellen. Der Assistent speichert eure Einstellungen sogar für die nächste SBC. Dafür müsst ihr lediglich die nächste Challenge beginnen und wiederum mit der linken Analog-Taste euren Assistenten aufrufen und das Team bauen lassen.

Wenn ihr all unsere Tipps beherzigt, solltet ihr über gutes Fundament an Packs zum TOTY verfügen. Achtet außerdem auf die 10- bzw. 30-Münzen Shop-Packs für ein paar zusätzliche, günstige Spieler. Günstiger ist nur der neue TOTY EVO Star, den ihr ganz ohne Münzen bekommt: In EA FC 25 könnt ihr euch einen TOTY EVO Star umsonst sichern – So funktioniert’s