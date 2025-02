In EA FC 25 beschweren sich einige Fans in den letzten Tagen über weniger Spielspaß. Ein bekannter, deutscher Twitch-Streamer und Content Creator für Ultimate Team vermutet den Grund dafür zu kennen, warum sich das Gameplay auf einmal schlechter anfühlt.

Spieler von FC 25 haben sich in mehreren Beiträgen auf X und Reddit über das Gameplay beschwert, das sich seit ein paar Tagen deutlich schlechter anfühlen soll. Erst Anfang Januar überraschte EA mit einem großen Gameplay-Patch, der viele Mechaniken überarbeitete und vom Großteil der Fans und Streamer gut aufgefasst wurde.

Von den positiv aufgenommene Änderungen soll nun aber laut der Kritiken wenig übrig sein.

Was genau fühlt sich schlechter an? Die Community beschwert sich in FC 25 über …

… schnelle Angreifer, die wieder zu leicht von Verteidigern eingeholt würden. (via Reddit)

… einfache Pässe, die zu ungenau ausgeführt würden. (via Reddit)

… manuelles Verteidigen, das zu oft nicht belohnt würde. (via Reddit)

Ein deutscher Twitch-Streamer bemerkte ebenfalls, dass das Gameplay sich seit einigen Tagen schlechter anfühle. Welches Problem er dahinter vermutet, lest ihr in diesem Artikel.

Twitch-Streamer klagt auch über langsameres Gameplay

Was ist das für ein Streamer? Simon „GamerBrother“ Schildgen gehört deutschlandweit zu den bekanntesten Content Creators zu FC 25. Er weiß nicht nur mit teuren Pack-Openings, sondern auch mit guten Gameplay zu überzeugen.

So holte er in der vorletzten Weekend League, dem kompetitivsten Wettbewerb in FC 25, 14 Siege aus 15 Spielen. Damit verpasste er nur knapp das bestmögliche Ergebnis in einem Modus, in dem selbst eProfis Schwierigkeiten haben, 15 Siege zu erreichen.

Eine Woche später hatte er in demselben Wettbewerb auf einmal Probleme, auch nur 10 Siege zu erreichen.

Welche Probleme treten beim Streamer auf? Bereits nach seinen ersten Spielen in der Weekend League am Sonntag (2. Februar 2025) bemerkte GamerBrother, dass er mit dem Gameplay plötzlich nicht mehr zurechtkam.

Er klagte während der Partien über …

… die Behäbigkeit seiner Spieler beim Dribbling.

… verzögerte Ausführungen seiner Eingaben bei Pässen und Schüssen.

… komische Animationen, bei denen Spieler einfach so umfallen oder sich gegenseitig umrennen würden.

All diese Aspekte führten dazu, dass der Content Creator den Live-Stream auf seinem Twitch-Kanal am Sonntag vorzeitig beendete.

Seine restlichen Partien spielte GamerBrother am darauffolgenden Tag Off-Stream ohne Live-Zuschauer zu Ende, ließ seine Kamera aber trotzdem laufen. Die Highlights und sein Kommentar zum Gameplay veröffentlichte er später auf YouTube:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Viel besser lief es auch im neuen Anlauf am Montag nicht. Der Experte schleppte sich mehr oder weniger durch die Spiele, denn das Gameplay blieb seiner Meinung nach weiterhin unverändert schlecht. Er schloss die Weekend League mit 10 Siegen ab.

GamerBrother findet einen Schuldigen: Die EA-Server

Warum vermutet GamerBrother ein Problem mit den Servern? Seinen Beobachtungen deckten sich laut eigenen Aussagen mit denen vieler Kollegen, mit denen er in den vergangenen Tagen gesprochen hätte. Auch sie seien auf gleiche Probleme in der Weekend League gestoßen.

Als Ursache vermutet GamerBrother einmal mehr die Server von EA, denn vor allem die verzögerte Ausführung der Eingabebefehle seien ein klares Indiz für Server-Probleme.

Auch Fans machen die Server für das schlechte Gameplay verantwortlich

Probleme mit den Servern waren auch schon in der Vergangenheit einer der Hauptkritikpunkte vieler Streamer und Fans. So findet ihr im Subreddit „EA Sports FC“ in der Suchfunktion unter dem Suchbegriff „EA Server“ hunderte Beiträge aus vergangenen Jahren, die dieses Problem adressieren und mit unzähligen Reaktionen und Kommentaren versehen sind. (via Reddit)

Auch einer der neusten Diskussionen rund um den Zusammenhang von Server-Problemen und schlechterem Gameplay auf Reddit dreht sich um diese Thematik. Die geschilderten Probleme sind mit den GamerBrothers Beobachtungen nahezu identisch:

So berichtet User studgeYNWA im angesprochenen Thread auf Reddit über …

… „langsame Angreifer,“

… „Spieler, die den Ball zurücklassen“

… „und schlechte Ballkontrolle.“

Zusammenfassend spricht studgeYNWA von einer Asynchronität, die sich im Spiel wie folgt bemerkbar machen würde: „Während ein Benutzer vollständig synchronisiert ist, ist es der andere nicht. Ihr Spiel-Client könnte denken, der Ball sei an Punkt X oder Y während die tatsächliche Position A oder B ist.“ (via Reddit)

Und er führt dazu weiter aus: „Diese Nichtübereinstimmung führt nicht zu Verbindungsabbrüchen, aber die verursacht Probleme – verpasste Tackles, Spieler, die am Ball vorbeilaufen, unnötige zusätzliche Ballberührungen, Verzögerungen beim Schießen oder Tackling.“ (via Reddit)

Viele User pflichten seinen Ausführungen bei, berichten über ähnliche Probleme und kommen zum selben Schluss.

Teile der Community sehen die Gefahr, dass die positive Tendenz, die sich in der Beziehung von EA Sports und der Community zum Team of the Year (TOTY) anbahnte, nun schnell wieder ins Negative umschlagen könnte. Einige Fans trauten EA schon bei dem Gameplay-Refresh und bei der zuletzt gezeigten Großzügigkeit zum TOTY nicht über den Weg: FC 25 versorgt die Community mit starken Spielern und Updates – Fans vermuten einen Grund: „Haben EA getroffen, wo es wehtut“